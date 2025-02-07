https://sarabic.ae/20250207/مليون-فرصة-عمل-للمصريين-في-ألمانيا-فما-التفاصيل؟-1097575853.html
مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا.. فما التفاصيل؟
مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا.. فما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العمل المصرية عن إتاحة مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا، على مدار الأربع سنوات المقبلة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "اليوم السابع"، إن وزارة العمل المصرية، تعمل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج على توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في الخارج، وذلك في إطار جهودها للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي والداخلي.وأوضح وزير العمل المصري محمد جبران، أن "الوزارة تلقت طلبيات من سوق العمل الأوروبي، خاصة من ألمانيا، لاستقدام عمالة مصرية، حيث تضمنت الطلبية الألمانية استقدام نحو مليون عامل مصري، خلال الأربع سنوات المقبلة".ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل المصرية، في الإعلان عن تفاصيل هذه الطلبيات، بما في ذلك فرص العمل والمؤهلات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الألماني، وسيتم التقديم لهذه الوظائف حصريًا من خلال وزارة العمل.وأشار الوزير جبران إلى أن "سوق العمل الألماني ليس الوحيد الذي ستعلن الوزارة عن تفاصيل فرص العمل المتاحة فيه للعمالة المصرية".كما شهد عام 2024، أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية في القاهرة، حيث يجري حاليًا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة المصرية. وفي إيطاليا، يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الإيطالية، بالإضافة إلى أسواق عمل أخرى.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا
مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا.. فما التفاصيل؟
أعلنت وزارة العمل المصرية عن إتاحة مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا، على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وقال موقع
"اليوم السابع"، إن وزارة العمل المصرية، تعمل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج على توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في الخارج، وذلك في إطار جهودها للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي والداخلي.
12 نوفمبر 2024, 12:26 GMT
وأوضح وزير العمل المصري محمد جبران، أن "الوزارة تلقت طلبيات من سوق العمل الأوروبي، خاصة من ألمانيا، لاستقدام عمالة مصرية، حيث تضمنت الطلبية الألمانية استقدام نحو مليون عامل مصري، خلال الأربع سنوات المقبلة".
جاء ذلك بعد مفاوضات أجرتها وزارة العمل مع الجانب الألماني، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل المصرية، في الإعلان عن تفاصيل هذه الطلبيات، بما في ذلك فرص العمل والمؤهلات والتخصصات المطلوبة
لسوق العمل الألماني، وسيتم التقديم لهذه الوظائف حصريًا من خلال وزارة العمل.
وأشار الوزير جبران إلى أن "سوق العمل الألماني ليس الوحيد الذي ستعلن الوزارة عن تفاصيل فرص العمل المتاحة فيه للعمالة المصرية".
ووقعت الوزارة المصرية، خلال عام 2024، مذكرة تفاهم مع قبرص في مجال تنقل العمالة المصرية، ويجري تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، كما تم توقيع اتفاقية مع اليونان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لاستقدام عمالة موسمية، ومن المتوقع الإعلان عن فرص عمل لـ10 إلى 12 ألف عامل مصري في قطاعات السياحة والتشييد والبناء.
كما شهد عام 2024، أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية في القاهرة، حيث يجري حاليًا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة المصرية. وفي إيطاليا، يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الإيطالية، بالإضافة إلى أسواق عمل أخرى.