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https://sarabic.ae/20250208/رئيس-الوزراء-البريطاني-يقيل-وزير-الصحة-بسبب-رسائل-مسيئة-والأخير-يعلق-1097599272.html
رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الصحة بسبب رسائل مسيئة.. والأخير يعلق
رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الصحة بسبب رسائل مسيئة.. والأخير يعلق
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، قرر إقالة وزير الصحة في حكومته، أندرو جوين وتعليق عضويته في الحزب. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T20:50+0000
2025-02-08T20:50+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن إقالة أندرو جوين تأتي على خلفية الكشف عن عدد من الرسائل عبر تطبيق "واتس آب"، منها رسائل خاصة بوفاة أحد المتقاعدين وتعليقات معادية للسامية.وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء كير ستارمر قرر على الفور، عزل جوين من منصبه كوزير للصحة بعدما تم الكشف عن محتوى رسائله أمس. فيما أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "رئيس الوزراء ملتزم بالمحافظة على معايير السلوك العام، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي وزير لا يلتزم بهذه المعايير، كما حدث في هذه الحالة".ويعود سبب إقالة الوزير البريطاني إلى الكشف عن عدد من الرسائل عبر تطبيق "واتس آب"، منها رسالة تضمنت حديث أندرو جوين مع سيدة مسنة اشتكت فيها من مشكلات جمع النفايات، ليرد عليها الوزير "أتمنى أن تموتي".فيما تفوه أندرو جوين تفوه بنكات "معادية للسامية" حول أحد الناخبين، حينما تحدث بعنصرية عن النائبة العمالية ديان أبوت.ومن جهته، علق أندرو جوين على قرار إقالته، قائلا: "أشعر بندم شديد على تعليقاتي التي لم تكن في محلها، وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".
https://sarabic.ae/20250113/أرسل-عملاء-إيلون-ماسك-يدين-رئيس-الوزراء-البريطاني-1096738573.html
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بريطانيا, الأخبار
بريطانيا, الأخبار

رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الصحة بسبب رسائل مسيئة.. والأخير يعلق

20:50 GMT 08.02.2025
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Benjamin Cremel
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أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، قرر إقالة وزير الصحة في حكومته، أندرو جوين وتعليق عضويته في الحزب.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن إقالة أندرو جوين تأتي على خلفية الكشف عن عدد من الرسائل عبر تطبيق "واتس آب"، منها رسائل خاصة بوفاة أحد المتقاعدين وتعليقات معادية للسامية.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
"أرسل عملاء"... إيلون ماسك يدين رئيس الوزراء البريطاني
13 يناير, 07:45 GMT
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء كير ستارمر قرر على الفور، عزل جوين من منصبه كوزير للصحة بعدما تم الكشف عن محتوى رسائله أمس.
فيما أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "رئيس الوزراء ملتزم بالمحافظة على معايير السلوك العام، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي وزير لا يلتزم بهذه المعايير، كما حدث في هذه الحالة".
ويعود سبب إقالة الوزير البريطاني إلى الكشف عن عدد من الرسائل عبر تطبيق "واتس آب"، منها رسالة تضمنت حديث أندرو جوين مع سيدة مسنة اشتكت فيها من مشكلات جمع النفايات، ليرد عليها الوزير "أتمنى أن تموتي".
فيما تفوه أندرو جوين تفوه بنكات "معادية للسامية" حول أحد الناخبين، حينما تحدث بعنصرية عن النائبة العمالية ديان أبوت.
ومن جهته، علق أندرو جوين على قرار إقالته، قائلا: "أشعر بندم شديد على تعليقاتي التي لم تكن في محلها، وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".
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