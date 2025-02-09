https://sarabic.ae/20250209/فيفا-مصر-تتصدر-أكثر-الدول-الأفريقية-إنفاقا-خلال-فترة-الانتقالات-الشتوية-الأخيرة-1097605511.html

"فيفا": مصر تتصدر أكثر الدول الأفريقية إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة

"فيفا": مصر تتصدر أكثر الدول الأفريقية إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مصر تأتي في صدارة قائمة أكثر الدول الأفريقية إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T08:48+0000

2025-02-09T08:48+0000

2025-02-09T08:48+0000

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ووفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الأندية المصرية أنفقت نحو 1.98 مليون دولار، بينما حصلت على رسوم انتقالات بلغت 6.49 مليون دولار.وشهد النادي الأهلي المصري تعاقدات مع 4 لاعبين هم: أشرف بن شرقي، والسلوفيني جراديشار، وأحمد رضا، ومصطفى العش، فيما عزز نادي الزمالك صفوفه بـ4 صفقات جديدة، وهي: محمود جهاد لاعب وسط فاركو، وأحمد حسام مدافع الجونة، وصلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي، وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.من جهة أخرى، كشف "فيفا" أن الأندية العالمية أنفقت 2.35 مليار دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث احتل الدوري السعودي المركز الخامس في قائمة أكثر المسابقات إنفاقًا. كما سجل شهر يناير 2025 رقمًا قياسيًا في عدد الانتقالات الدولية، حيث تم إجراء 5863 انتقالًا، بزيادة تقارب 20% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أكثر الدوريات إنفاقًا عالميًا بإجمالي 621.6 مليون دولار، بينما أنفق نادي مانشستر سيتي 224 مليون دولار لضمّ نخبة من اللاعبين، منهم عمر مرموش نجم منتخب مصر، ونيكو جونزاليس، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وجمعة باه.وفي مطلع يناير الماضي وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، صدمة قوية إلى 6 أندية مصرية بشأن إيقاف قيد صفقاتها فيما يخص انتقال اللاعبين، وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون سوق الانتقالات الشتوية "ميركاتو يناير 2025".وأكد "فيفا"، في بيان رسمي، "تجدد إيقاف القيد لـ6 أندية مصرية، في إطار القرارات التي جرى اتخاذها بشأن الفرق الممنوعة من القيد على مستوى العالم"، موضحًا أن "هناك 10 قضايا ضد هذه الفرق المصرية في الاتحاد الدولي، لم يجر حلها حتى الآن".وضمت قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، كلا من "إيسترن كومباني، 4 قضايا، ونجوم المستقبل، قضية، ومصر للمقاصة، قضيتين، وفاركو، قضية"، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبة تأديبية بإيقاف فترتي قيد "متبقي فترة واحدة منهما"، لكل من الإسماعيلي، قضية، وأسوان، قضية.

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