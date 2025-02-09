https://sarabic.ae/20250209/لماذا-أعلن-البرهان-عن-عزمه-تشكيل-حكومة-سودانية-جديدة-في-هذا-التوقيت؟-1097620840.html

لماذا أعلن البرهان عن عزمه تشكيل حكومة سودانية جديدة في هذا التوقيت؟

لماذا أعلن البرهان عن عزمه تشكيل حكومة سودانية جديدة في هذا التوقيت؟

سبوتنيك عربي

في ظل اشتعال الجبهات والحديث عن انتصارات للجيش السوداني على الأرض والتي تقلل منها قوات الدعم السريع، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأنه يعتزم تشكيل... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T19:26+0000

2025-02-09T19:26+0000

2025-02-09T19:26+0000

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ما هو الهدف من الإِعلان في هذا التوقيت وتأثير ذلك على الوضع الميداني والحرب المشتعلة منذ أكثر من عشرين شهرا؟بداية، يقول المستشار السابق للحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: "فيما يبدو أن المجلس السيادي وحده لا يستطيع إدارة شؤون البلاد منفردا، خاصة بعد أن كادت الحرب تضع أوزارها، حيث أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب كادرا تنفيذيا و عملاً سياسياً واسع النطاق".الظهير السياسيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "إعادة الإعمار وعودة المواطنين كلها ليست من قبيل الشؤون العسكرية، ولا تتناسب مع آلة الحرب، لأن الدولة و شؤونها الذي يستطيع القيام بأعبائها هم شرائح المجتمع المدني والسياسي".وتابع عبد العاطي: "ظهر جليا بأن الظهير السياسي خلال الفترة الماضية كان غائبا، ما انعكس على جوانب كثيرة ضعفا إن لم يكن فشلا، وهذا لا ينفي الخلل و الثقوب التي صاحبت خطاب البرهان عند إعلانه لما أسماه فترة التأسيس والانتقال، ولا أرى بأنه كان موفقا حسب ظروف الحال و المآل وسوف لن يسعفه ما قاله إن أصر عليه بل سيكون سبة عليه لأنه كان يخاطب مرتادي الفنادق الذين يتضاءل دورهم ويسخر من حملة السلاح والهازمين للتمرد والحارسين للثغور".حكم السودانوأشار المسؤول السوداني بالقول: "لقد جانب البرهان التوفيق وعليه أن يسعى للتصويب والتصحيح بأعجل ما تيسر، لأن الحرب ومن سيحسمها ما زالوا هم الذين يمسكون الزناد والذين يقول عنهم البرهان بأنهم يودون حكم السودان على أشلاء السودانيين".ولفت عبد العاطي، إلى أن "القاصي و الداني يعرف أن يمسكون الزناد هم من حول جنود التمرد إلى أشلاء، وهم الذين قدموا آلاف الشهداء من أجل الوطن لا من أجل حزب، ولا يحق للبرهان بأي حال أن يوزع صكوك الغفران، لأن حمل السلاح من أجل الوطن، لا يأمر بوضعه فرد وإن فعل فهو مفتر وكذاب".رد فعل متأخربدورها، تقول الخبيرة والباحثة في الشأن الأفريقي والسوداني، لنا مهدي: "إن إعلان البرهان عن تشكيل حكومة انتقالية يأتي كرد فعل متأخر على الحراك السياسي والعسكري الذي تقوده قوات الدعم السريع وحلفاؤها من القوى الوطنية والمجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "الدعم السريع يحقق تقدماً ميدانياً واسعاً ويعمل على تأسيس حكومة ذات شرعية تستند إلى السيطرة الفعلية على الأرض، ما يجعل خطوة البرهان محاولة لإضفاء شرعية شكلية على سلطته المتراجعة".وتابعت مهدي: "تشكيل حكومة جديدة من قبل الجيش لن يغير من الواقع العسكري والسياسي، فالقوة الحقيقية على الأرض هي التي تحدد مسار الأمور وليس مجرد إعلان سياسي، حيث يسعى الدعم السريع وحلفاؤه إلى بناء نظام حكم شامل يمثل مختلف مكونات السودان، بينما يعتمد البرهان على خطاب عسكري يتآكل مع مرور الوقت".واقع جديدوأشارت الباحثة، إلى أن "الصراع الآن لم يعد فقط عسكرياً، بل انتقل إلى معركة شرعية سياسية، حيث أن الدعم السريع وحلفاءه يملكون القدرة على فرض واقع جديد يتجاوز البرهان ومن تبقى معه".واستطردت مهدي: "إعلان البرهان عن حكومة انتقالية يعكس أيضاً محاولته لكسب الوقت وإعادة ترتيب صفوف الجيش بعد التراجع العسكري المستمر، فالجيش فقد العديد من المواقع الاستراتيجية ويواجه صعوبات في إعادة الانتشار ما يجعله بحاجة إلى غطاء سياسي يمنحه بعض الشرعية أمام أنصاره والمجتمع الدولي، حتى لو كان ذلك مجرد خطوة رمزية لا تأثير لها على الأرض".تحول جذريوقالت الباحثة السودانية: "من زاوية أخرى فإن تشكيل حكومة من قبل الدعم السريع والقوى الوطنية يشكل تحولاً جذرياً في المشهد السياسي السوداني، حيث سيؤدي إلى اعتراف إقليمي ودولي بهذه الحكومة كسلطة أمر واقع ما يعزز موقفها في أي تسوية سياسية مستقبلية، في المقابل فإن إعلان البرهان عن حكومة انتقالية دون سيطرة حقيقية على الأرض قد يجعله في وضع أضعف دولياً ويزيد من عزلة معسكرة".ولفتت مهدي، إلى أن "إعلان البرهان عن حكومة انتقالية يمكن أيضاً قراءته كمحاولة لإعادة توحيد الحلفاء المتفرقين داخل المعسكر المناوئ للدعم السريع، فمع تصاعد نفوذ الدعم السريع وتحالفه مع قوى سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح بدأ الانقسام داخل القوى المرتبطة بالجيش يظهر بشكل أوضح، الإسلامويون وبعض المكونات السياسية والعسكرية التي كانت تدعم الجيش بدأت تفكر في خيارات أخرى ما دفع البرهان إلى محاولة إعادة تجميع هذا المعسكر تحت مظلة حكومية جديدة حتى لا يفقد المزيد من الحلفاء".رسالة إِلى الداعمينوأوضحت مهدي، أن "إعلان البرهان عن عزمه تشكيل حكومة جديدة، قد يكون أيضاً رسالة إلى الدول الداعمة له، بأن الجيش لا يزال طرفاً فاعلاً وقادراً على تشكيل حكومة وإدارة الدولة رغم الخسائر العسكرية، بعض الأطراف الخارجية لا تزال تراهن على الجيش كممثل للدولة السودانية، وهذا الإعلان قد يكون محاولة لاسترضاء هذه القوى ومنعها من تغيير موقفها أو الانتقال إلى دعم الحكومة التي ينوي الدعم السريع تشكيلها".رحب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، بكل من يصحح موقفه من السياسيين.ووجه رسالة إلى حزب الرئيس السابق عمر البشير، قائلا: "لا فرصة لهم لحكم البلاد على أشلاء السودانيين"، مؤكدا أن من يريد أن يقاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد ‏الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية و دار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري من ضمنه قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع "تمردا ضد الدولة".

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