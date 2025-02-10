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بسبب فلسطين.. "برغر كينغ" يكلف مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا غاليا
بسبب فلسطين.. "برغر كينغ" يكلف مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا غاليا
سبوتنيك عربي
تمت مقاطعة "برغر كينغ" في العديد من الدول في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب دعمها الكبير لإسرائيل، وذلك تسبب في إقالة مسؤول في الحزب الحاكم في... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T06:10+0000
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حضر افتتاح "برغر كينغ" أعضاء من حزب العدالة والتنمية، ورئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة دينار في مدينة أفيون كاراحصار، إبراهيم أوزغول، وعضو مجلس الحزب أحمد عكار، ورئيس فرع الشباب ورئيس فرع النساء في الحزب.من جانبها، أصدرت أمانة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون كاراحصار بيانا أعلنت خلاله إقالة أوزجول.و"برغر كينغ"، هي شركة أمريكية دولية كبيرة تمتلك سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، المعروفة بدعمها لإسرائيل وتتصدر قائمة المقاطعة في الدول الداعمة للفلسطينيين.وأكثر من عام مر على حرب إسرائيل على قطاع غزة ولجوء الكثير في العالم العربي والإسلامي وآخرين من المتضامنين مع الفلسطينيين إلى مقاطعة المنتجات التي ظهرت داعمة للجيش الإسرائيلي، وتسبب المقاطعة في تفاقم خسائر العلامات التجارية التي تقع تحت طائلة المقاطعة الشعبية على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، وتكبدت هذه الشركات مزيدا من الخسائر.بسبب العلم السوري..."شمس الأغنية" تثير ضجة في أمستردام... فيديو
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
بسبب فلسطين.. "برغر كينغ" يكلف مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا غاليا
تمت مقاطعة "برغر كينغ" في العديد من الدول في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب دعمها الكبير لإسرائيل، وذلك تسبب في إقالة مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا.
حضر افتتاح "برغر كينغ" أعضاء من حزب العدالة والتنمية، ورئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة دينار في مدينة أفيون كاراحصار، إبراهيم أوزغول، وعضو مجلس الحزب أحمد عكار، ورئيس فرع الشباب ورئيس فرع النساء في الحزب.
وكان أوزجول قد شارك في افتتاح فرع جديد لهذه الشركة، في بلدة دينار وقام بإلقاء كلمة تمنى خلالها التوفيق للشركة.
من جانبها، أصدرت أمانة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أفيون كاراحصار بيانا أعلنت خلاله إقالة أوزجول.
وقال الحزب في بيان: "إرادتنا في مقاطعة الشركات والعلامات التجارية التي تدعم إسرائيل، الجاني في الإبادة والدمار في فلسطين، واضحة. موقف جميع أعضاء تنظيمنا بشأن موضوع المقاطعة واضح أيضاً. حساسيات أمتنا هي خطوطنا الحمراء. لذلك، نتخذ الموقف اللازم دون تأخير ونبدأ التحقيق في الحادث."
و"برغر كينغ"، هي شركة أمريكية دولية كبيرة تمتلك سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، المعروفة بدعمها لإسرائيل وتتصدر قائمة المقاطعة في الدول الداعمة للفلسطينيين.
منذ بداية الحرب المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعمت شركات عالمية كبرى الجيش الإسرائيلي في حربها على قطاع عزة.
وأكثر من عام مر على حرب إسرائيل على قطاع غزة ولجوء الكثير في العالم العربي والإسلامي وآخرين من المتضامنين مع الفلسطينيين إلى مقاطعة المنتجات التي ظهرت داعمة للجيش الإسرائيلي، وتسبب المقاطعة في تفاقم خسائر العلامات التجارية التي تقع تحت طائلة المقاطعة الشعبية على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، وتكبدت هذه الشركات مزيدا من الخسائر.