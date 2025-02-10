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https://sarabic.ae/20250210/حيوان-ينقذ-حكومة-التشيك-ويوفر-عليها-أكثر-من-مليون-دولار---1097640331.html
حيوان ينقذ حكومة التشيك ويوفر عليها أكثر من مليون دولار
حيوان ينقذ حكومة التشيك ويوفر عليها أكثر من مليون دولار
سبوتنيك عربي
وصل المسؤولون في منطقة بردى في جمهورية التشيك إلى طريق مسدود، لبناء سد جديد لمعالجة مشاكل المياه، ولكن قدم حيوان القندس خدمة كبيرة للحكومة. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T13:24+0000
2025-02-10T13:24+0000
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وعلى الرغم من تأمين تمويل يزيد عن مليون دولار لبناء سد جديد لمعالجة مشاكل المياه، إلا أن المشروع توقف بعد سبع سنوات من التخطيط بسبب عدم إمكانية الحصول على تصاريح البناء اللازمة لمثل هذا البناء.ووفر حيوان القندس على الحكومة مبلغا بقيمة أكثر من مليون دولار.وقال ياروسلاف أوبرماير، رئيس مكتب منطقة بوهيميا الوسطى التابع لوكالة حماية الطبيعة والمناظر الطبيعية في جمهورية التشيك: "القنادس تعرف دائمًا ما هو الأفضل".وقال رئيس إدارة المحميات الطبيعية: "لقد وفرت لنا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان".وأتمت حيوانات القندس المهمة في يومين فقط، وفقا للمصادر التشيكية.وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في مجاري المياه، والقنادس هي حيوانات شبه مائية تستخدم الصخور والطين والخشب لسد مجاري المياه. وهذا يؤدي إلى إنشاء مستنقعات تعرف باسم "برك القنادس"، والتي تستخدمها الحيوانات كمصدر للغذاء، فضلاً عن الحماية من الحيوانات المفترسة.بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك"شيطان البحر الأسود" تظهر للمرة الأولى قرب سطح البحر... فيديو
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حيوان ينقذ حكومة التشيك ويوفر عليها أكثر من مليون دولار

13:24 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Mark Duncanحيوان القندس
حيوان القندس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Mark Duncan
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وصل المسؤولون في منطقة بردى في جمهورية التشيك إلى طريق مسدود، لبناء سد جديد لمعالجة مشاكل المياه، ولكن قدم حيوان القندس خدمة كبيرة للحكومة.
وعلى الرغم من تأمين تمويل يزيد عن مليون دولار لبناء سد جديد لمعالجة مشاكل المياه، إلا أن المشروع توقف بعد سبع سنوات من التخطيط بسبب عدم إمكانية الحصول على تصاريح البناء اللازمة لمثل هذا البناء.

ولكن بعد ذلك، استيقظ الجميع في أحد الأيام ليجدوا أن المهمة قد أُنجزت، وبشكل مجاني على يد حيوان القندس.

ووفر حيوان القندس على الحكومة مبلغا بقيمة أكثر من مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تولت القنادس المحلية، التي تعيش في الحديقة منذ عام 2020، زمام الأمور بأيديها، وقامت ببناء السدود في نفس المواقع التي خططت لها الحكومة.

وقال ياروسلاف أوبرماير، رئيس مكتب منطقة بوهيميا الوسطى التابع لوكالة حماية الطبيعة والمناظر الطبيعية في جمهورية التشيك: "القنادس تعرف دائمًا ما هو الأفضل".
لوحة للملكة الفرنسية، ماري أنطوانيت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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وقال رئيس إدارة المحميات الطبيعية: "لقد وفرت لنا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان".
وأتمت حيوانات القندس المهمة في يومين فقط، وفقا للمصادر التشيكية.

وقال عالم الحيوان المحلي، جيري فيلتشيك، بحسب صحيفة "بليتش": "يمكن للقندس بناء سد في ليلة أو ليلتين. وفي حين يتعين على البشر الحصول على تراخيص البناء والموافقة على المشاريع وإيجاد التمويل، فإن القنادس تتصرف ببساطة بشكل غريزي وسريع".

وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في مجاري المياه، والقنادس هي حيوانات شبه مائية تستخدم الصخور والطين والخشب لسد مجاري المياه. وهذا يؤدي إلى إنشاء مستنقعات تعرف باسم "برك القنادس"، والتي تستخدمها الحيوانات كمصدر للغذاء، فضلاً عن الحماية من الحيوانات المفترسة.
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