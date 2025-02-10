https://sarabic.ae/20250210/ما-علاقة-الهاتف-في-إصابتك-بالأمراض-1097638966.html

ما علاقة الهاتف في إصابتك بالأمراض؟

ما علاقة الهاتف في إصابتك بالأمراض؟

سبوتنيك عربي

غالبًا ما نتجاهل عدد الجراثيم التي تحملها هواتفنا المحمولة، بدءًا من عدد الأسطح التي نضعها عليها وحتى كل مرة نلمسها فيها - أو نسمح لشخص آخر بلمسها - بأيدينا... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T12:30+0000

2025-02-10T12:30+0000

2025-02-10T12:30+0000

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وفقًا لمراجعة أجريت عام 2020، وجد الباحثون أن الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم تحمل مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والميكروبات الأخرى المسببة للأمراض.يدرس الدكتور بيل سوليفان الأمراض المعدية في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب في جامعة إنديانا. ويشرح أنواع الجراثيم التي يمكن العثور عليها على الهواتف وما يمكنك فعله لحماية نفسك.السؤال: ما هي أنواع الجراثيم التي يمكن أن تكون على هاتفك؟وقال بيل سوليفان: "لقد توصلت دراسات عديدة إلى وجود مجموعة متنوعة من الجراثيم على الهواتف المحمولة".وأوضح أنه هذه البكتيريا الجلدية مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (بما في ذلك النوع الذي يصعب علاجه) والمكورات العنقودية، فضلاً عن البكتيريا البرازية مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية البرازية. ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابات جلدية، أو التهاب الحلق، أو أمراض الجهاز الهضمي التي تسبب الغثيان والقيء والإسهال.تشمل الفيروسات الشائعة الموجودة على الهواتف المحمولة فيروس نوروفيروس، الذي يمكن أن يبقى على الأسطح لأيام ويسبب القيء والإسهال إذا أصيب به، وفيروسات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا. بالمناسبة، نحن في خضم تفشي فيروس نوروفيروس الآن، وهو أمر شائع خلال أشهر الشتاء لأن البرد يعزز قدرة الفيروسات على البقاء على الأسطح (بما في ذلك الهواتف).ما هو مستوى خطر إصابتك بالمرض من هاتفك؟وأضاف سوليفان: "بشكل عام، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكل هذه الأمراض هم صغار السن وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يجب على هؤلاء الأفراد اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على نظافة هواتفهم. يجب على الآباء الذين يسمحون لأطفالهم الصغار باستخدام هواتفهم تنظيفها قبل وبعد أن يمسكها الطفل".وبحسب مجلة "scienceblog" العلمية، فإنه رغم العديد من الدراسات أثبتت وجود هذه الجراثيم على الهواتف المحمولة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجراثيم تشكل مصدراً رئيسياً للعدوى المسببة للأمراض المنتشرة على نطاق واسع ــ وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من هذا الادعاء. ولكن بما أن الهاتف المحمول معروف بأنه حامل للجراثيم، فمن المنطقي أن نحافظ عليه نظيفاً.قال سوليفان: "خطر الإصابة بالعدوى حقيقي، لذا يمكن اتخاذ احتياطات بسيطة لمنع الإصابة بالمرض. وتشمل هذه الاحتياطات:وأشار الدكتور سوليفان إلى اتباع تعليمات الشركة المصنعة حول كيفية تطهير جهازك، تعمل مناديل الكحول بشكل عام بشكل جيد دون إتلاف الأجهزة الإلكترونية."فيفا": مصر تتصدر أكثر الدول الأفريقية إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرةمغامرة أسطورية.. أشهر يوتيوبر في العالم يدفن كنزا بقيمة 10 آلاف دولار داخل الأهرامات.. فيديو

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