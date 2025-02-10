https://sarabic.ae/20250210/وزير-إسرائيلي-يدلي-بتصريحات-مثيرة-للجدل-حول-إقامة-دولة-فلسطينية-على-أراضي-دول-عربية-1097629861.html

وزير إسرائيلي يدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي دول عربية

وزير إسرائيلي يدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي دول عربية

سبوتنيك عربي

أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أراضي دول عربية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T07:38+0000

2025-02-10T07:38+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كوهين قوله، أمس الأحد: "من يريد إقامة دولة فلسطينية في بلده يمكنه القيام بذلك في بلده، ولن نعارض ذلك". وأضاف الوزير الإسرائيلي: "هناك دول عربية ذات أراض شاسعة، ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها". تأتي تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن يقيم الفلسطينيون دولتهم في المملكة العربية السعودية بدلا من وطنهم، رافضا أي فكرة عن السيادة الفلسطينية. وقال: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك". وفي وقت سابق، في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن "ستتولى" غزة وتعيد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى بموجب خطة إعادة تطوير غير عادية، زعم أنها قد تحول الجيب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقد قوبل اقتراح ترامب بإدانات واسعة النطاق من الفلسطينيين والدول العربية، والعديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

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