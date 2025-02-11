https://sarabic.ae/20250211/الاستخبارات-الروسية-أوكرانيا-تستعد-قريبا-لتنفيذ-سلسلة-من-الاستفزازات-الضخمة-ضد-روسيا-1097675314.html
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبمساعدة الغرب، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T12:21+0000
2025-02-11T12:21+0000
2025-02-11T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تستعد الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغرب، لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب".وأوضح البيان أنه "وفقًا لحسابات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، فإن مثل هذا الإجراء سيدفع قيادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرار بإغلاق وصول روسيا إلى بحر البلطيق بحجة ضمان سلامة الملاحة البحرية".وأضاف: "هدف كييف هو جر التحالف (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا".وأضاف البيان: "تقدم الخدمة مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمشاركة في مثل هذه الأحداث، والشرط الإلزامي لمرتكب الجريمة في حالة القبض عليه هو إلقاء اللوم على الأجهزة الخاصة الروسية التي يُزعم أنها أعدت هذه الهجمات بناء على أوامرها".وتابع البيان: "وفقًا للمعلومات الواردة، فإن زيلينسكي "المنتهي الصلاحية" وحاشيته قادرون على القيام بأي استفزازات لإنقاذ أنفسهم، ولتحقيق هذه الغاية، لن يبذل نظام كييف كل ما في وسعه لعرقلة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه مستعد أيضًا لنقل القتال إلى ما هو أبعد من أوكرانيا".وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول إشعال صراعات دولية خدمة لمصالحها الخاصة
https://sarabic.ae/20250210/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستخدم-مواد-سامة-زودها-بها-الغرب-1097631339.html
https://sarabic.ae/20250203/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الناتو-يدرك-أن-صلاحية-زيلينسكي-قد-انتهت-ويستعد-لفضحه-1097423997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30f735e97a3dfb878b998b0b532eecfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبمساعدة الغرب، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تستعد الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغرب، لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب".
وأضاف البيان: "من المقترح، استخدام الألغام البحرية الروسية الصنع الموجودة تحت تصرف أوكرانيا لتفجير سفينة أجنبية في بحر البلطيق، وسيتم تحميل موسكو المسؤولية عن هذا".
وأوضح البيان أنه "وفقًا لحسابات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، فإن مثل هذا الإجراء سيدفع قيادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرار بإغلاق وصول روسيا إلى بحر البلطيق بحجة ضمان سلامة الملاحة البحرية".
وأضاف: "هدف كييف هو جر التحالف (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا".
وتابع البيان: "في الوقت نفسه، تستعد المديرية الرئيسية للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع الأجهزة الخاصة لعدد من الدول الأوروبية، لشن هجمات على ممثلي المعارضة الروسية غير النظامية ورجال الأعمال الذين فروا من القانون ويعيشون في الخارج، ومن المقرر إشراك أشخاص من دول آسيوية وشرق أوسطية كمرتكبين".
وأضاف البيان: "تقدم الخدمة مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمشاركة في مثل هذه الأحداث، والشرط الإلزامي لمرتكب الجريمة في حالة القبض عليه هو إلقاء اللوم على الأجهزة الخاصة الروسية التي يُزعم أنها أعدت هذه الهجمات بناء على أوامرها".
وتابع البيان: "وفقًا للمعلومات الواردة، فإن زيلينسكي "المنتهي الصلاحية" وحاشيته قادرون على القيام بأي استفزازات لإنقاذ أنفسهم، ولتحقيق هذه الغاية، لن يبذل نظام كييف كل ما في وسعه لعرقلة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه مستعد أيضًا لنقل القتال إلى ما هو أبعد من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن الغرب يرسل مواد سامة إلى أوكرانيا، ويستخدمها المسلحون بشكل خارج عن السيطرة.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك
": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".