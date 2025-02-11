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الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبمساعدة الغرب، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T12:21+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تستعد الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغرب، لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب".وأوضح البيان أنه "وفقًا لحسابات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، فإن مثل هذا الإجراء سيدفع قيادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرار بإغلاق وصول روسيا إلى بحر البلطيق بحجة ضمان سلامة الملاحة البحرية".وأضاف: "هدف كييف هو جر التحالف (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا".وأضاف البيان: "تقدم الخدمة مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمشاركة في مثل هذه الأحداث، والشرط الإلزامي لمرتكب الجريمة في حالة القبض عليه هو إلقاء اللوم على الأجهزة الخاصة الروسية التي يُزعم أنها أعدت هذه الهجمات بناء على أوامرها".وتابع البيان: "وفقًا للمعلومات الواردة، فإن زيلينسكي "المنتهي الصلاحية" وحاشيته قادرون على القيام بأي استفزازات لإنقاذ أنفسهم، ولتحقيق هذه الغاية، لن يبذل نظام كييف كل ما في وسعه لعرقلة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه مستعد أيضًا لنقل القتال إلى ما هو أبعد من أوكرانيا".وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول إشعال صراعات دولية خدمة لمصالحها الخاصة
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الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تستعد قريبا لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة ضد روسيا

12:21 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الاستخبارات الروسية
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبمساعدة الغرب، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تستعد الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغرب، لتنفيذ سلسلة من الاستفزازات الضخمة المناهضة لروسيا في المستقبل القريب".

وأضاف البيان: "من المقترح، استخدام الألغام البحرية الروسية الصنع الموجودة تحت تصرف أوكرانيا لتفجير سفينة أجنبية في بحر البلطيق، وسيتم تحميل موسكو المسؤولية عن هذا".

وأوضح البيان أنه "وفقًا لحسابات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، فإن مثل هذا الإجراء سيدفع قيادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرار بإغلاق وصول روسيا إلى بحر البلطيق بحجة ضمان سلامة الملاحة البحرية".
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وأضاف: "هدف كييف هو جر التحالف (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا".

وتابع البيان: "في الوقت نفسه، تستعد المديرية الرئيسية للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع الأجهزة الخاصة لعدد من الدول الأوروبية، لشن هجمات على ممثلي المعارضة الروسية غير النظامية ورجال الأعمال الذين فروا من القانون ويعيشون في الخارج، ومن المقرر إشراك أشخاص من دول آسيوية وشرق أوسطية كمرتكبين".

وأضاف البيان: "تقدم الخدمة مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمشاركة في مثل هذه الأحداث، والشرط الإلزامي لمرتكب الجريمة في حالة القبض عليه هو إلقاء اللوم على الأجهزة الخاصة الروسية التي يُزعم أنها أعدت هذه الهجمات بناء على أوامرها".
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وتابع البيان: "وفقًا للمعلومات الواردة، فإن زيلينسكي "المنتهي الصلاحية" وحاشيته قادرون على القيام بأي استفزازات لإنقاذ أنفسهم، ولتحقيق هذه الغاية، لن يبذل نظام كييف كل ما في وسعه لعرقلة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه مستعد أيضًا لنقل القتال إلى ما هو أبعد من أوكرانيا".

وفي وقت سابق، صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن الغرب يرسل مواد سامة إلى أوكرانيا، ويستخدمها المسلحون بشكل خارج عن السيطرة.

وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".
الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول إشعال صراعات دولية خدمة لمصالحها الخاصة
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