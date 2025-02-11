https://sarabic.ae/20250211/السودان-يوجه-رسالة-إلى-المجتمع-الدولي-والإقليمي-والعربي-بشأن-تحركات-إماراتية-ضده-1097673922.html
السودان يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن "تحركات إماراتية" ضده
السودان يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن "تحركات إماراتية" ضده
سبوتنيك عربي
أصدر مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بيانا موجها للشعب السوداني والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن ما وصفها "تحركات إماراتية ضد السودان"، على... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T11:49+0000
2025-02-11T11:49+0000
2025-02-11T11:49+0000
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وقال البيان إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتحركات مضرة بالسودان، تهدف إلى عقد مؤتمر خاص بشأن الأوضاع في السودان، بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2025، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات وإثيوبيا، إلى جانب بعض الدول الأخرى"، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".وأضاف أن "هذه التحركات تتضمن دعوة لمصر، إلا أن الموقف المصري رافض للمشاركة في هذه المهزلة"، متابعًا: "حقيقة هذه المبادرة لا تسعى إلا لتشويه الحقائق واستمرار العدوان على السودان".واستنكر مالك عقار، بشدة "محاولة الإمارات فرض أجندتها السياسية من خلال التأكيد على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإثيوبي في هذا المؤتمر"، معربًا عن أمله بأن "تتخذ إثيوبيا موقفا يراعي المصالح المشتركة"، على حد قوله.وأشار عقار إلى "محاولات دولة الإمارات لتبييض صورتها والتغطية على تورطها المباشر في دعم الإرهاب في أفريقيا وخاصة السودان، عبر تسليح ودعم مليشيا قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "حديثها عن تقديم المساعدات الإنسانية تعريه للحقيقة، التي تثبت استمرارها في تمويل العمليات الإرهابية وتزويد مليشيات قوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم".كما أكد عقار أن "السودان لن يقبل بأي تدخل أو تلاعب بمصير شعبه أو بتحديد مساره السياسي"، موجهًا دعوة "لجميع الدول الشقيقة والحليفة وشعوب العالم المحبة للسلام إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات، التي لا تخدم إلا مصالح الجهات التي تتدخل في شئون بلادنا".وكان وزير الخارجية السوداني علي يوسف، قد قال إن "الخرطوم لديها عدة مطالب يجب على الإمارات تنفيذها قبل الدخول في حوار مشترك معها".جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلها موقع "سودان تربيون"، قال فيها الوزير يوسف، إن "مطالب الخرطوم تشمل دفع الإمارات تعويضات مالية للشعب السوداني ووقف الدعم المالي للدعم السريع"، على حد وصفه.ولفت الموقع إلى أن "الخرطوم تقدمت بشكوى ضد الإمارات، لدى مجلس الأمن تتهمها بتمويل الدعم السريع وتقديم عتاد عسكري لها عبر تشاد، التي قدم السودان شكوى ضدها أيضا لدى الاتحاد الأفريقي".وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: "من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023"، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها نأتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن "تحركات إماراتية" ضده
أصدر مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بيانا موجها للشعب السوداني والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن ما وصفها "تحركات إماراتية ضد السودان"، على هامش أعمال القمة الأفريقية.
وقال البيان إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتحركات مضرة بالسودان، تهدف إلى عقد مؤتمر خاص بشأن الأوضاع في السودان، بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2025، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات وإثيوبيا، إلى جانب بعض الدول الأخرى"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - "سونا".
وأضاف أن "هذه التحركات تتضمن دعوة لمصر، إلا أن الموقف المصري رافض للمشاركة في هذه المهزلة"، متابعًا: "حقيقة هذه المبادرة لا تسعى إلا لتشويه الحقائق واستمرار العدوان على السودان".
29 ديسمبر 2024, 17:23 GMT
واستنكر مالك عقار، بشدة "محاولة الإمارات فرض أجندتها السياسية من خلال التأكيد على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإثيوبي في هذا المؤتمر"، معربًا عن أمله بأن "تتخذ إثيوبيا موقفا يراعي المصالح المشتركة"، على حد قوله.
وأكد أن السودان "يرفض تماماً أي مبادرات أو اجتماعات تُعقد دون إشراك الحكومة لمناقشة شؤونه، وبصفة خاصة عندما تكون المبادرة من دولة خارج إطار الاتحاد الأفريقي"، موضحًا أن "مثل هذه الخطوات تشكل جرمًا وعدوانًا متكاملًا على دولة أفريقية تسعى لحماية أراضيها وسيادتها، وتتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي على أساس احترام السيادة والوحدة".
وأشار عقار إلى "محاولات دولة الإمارات لتبييض صورتها والتغطية على تورطها المباشر في دعم الإرهاب في أفريقيا وخاصة السودان، عبر تسليح ودعم مليشيا قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "حديثها عن تقديم المساعدات الإنسانية تعريه للحقيقة، التي تثبت استمرارها في تمويل العمليات الإرهابية وتزويد مليشيات قوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم".
28 ديسمبر 2024, 16:02 GMT
كما أكد عقار أن "السودان لن يقبل بأي تدخل أو تلاعب بمصير شعبه أو بتحديد مساره السياسي"، موجهًا دعوة "لجميع الدول الشقيقة والحليفة وشعوب العالم المحبة للسلام إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات، التي لا تخدم إلا مصالح الجهات التي تتدخل في شئون بلادنا".
وختم مالك عقار، بيانه بالتأكيد على أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الحوار المبني على العدالة واحترام الأمن القومي والسيادة الوطنية".
وكان وزير الخارجية السوداني علي يوسف، قد قال إن "الخرطوم لديها عدة مطالب يجب على الإمارات تنفيذها
قبل الدخول في حوار مشترك معها".
13 ديسمبر 2024, 19:25 GMT
جاء ذلك في تصريحات صحفية
نقلها موقع "سودان تربيون"، قال فيها الوزير يوسف، إن "مطالب الخرطوم تشمل دفع الإمارات تعويضات مالية للشعب السوداني ووقف الدعم المالي للدعم السريع"، على حد وصفه.
كما شدد وزير الخارجية السوداني على ضرورة "التزام أبوظبي بالحفاظ على وحدة وسيادة مؤسسات الخرطوم وخاصة القوات المسلحة".
ولفت الموقع إلى أن "الخرطوم تقدمت بشكوى ضد الإمارات، لدى مجلس الأمن تتهمها بتمويل الدعم السريع وتقديم عتاد عسكري لها عبر تشاد، التي قدم السودان شكوى ضدها
أيضا لدى الاتحاد الأفريقي".
27 ديسمبر 2024, 21:01 GMT
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: "من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة
في السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023"، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها نأتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".
وأكدت قوات الدعم السريع أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، مشيرة إلى أنها "تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".
ويشهد السودان
، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.