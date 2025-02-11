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القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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العراق... المضربون عن الطعام يؤكدون الاستمرار حتى تتحقق مطالبهم
العراق... المضربون عن الطعام يؤكدون الاستمرار حتى تتحقق مطالبهم
سبوتنيك عربي
جدد المعتصمون في إقليم كردستان العراق تأكيدهم على استمرار الإضراب عن الطعام ردا على أنباء تعرضهم لضغوط من أحزاب سياسية تطالبهم بإنهاء الإضراب. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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ونشبت الأزمة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين خاصة في محافظة السليمانية،، حيث أكد المتحدث باسم المضربين عن الطعام عثمان كولبي، يوم الاثنين، أن الوضع الصحي للمضربين يشهد تدهورا كبيرا.وتابع: "لكنهم ماضون في إضرابهم بإرادتهم الحرة ودون تراجع"، مشيرًا إلى أنهم لم يتعرضوا لأي تهديدات لكسر الإضراب على خلاف الأنباء التي تروج لذلك".ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات، التي زارت موقع الاعتصام لكنها لم تتمكن من التأثير على موقف المشاركين فيه، مضيفا: "هذا التحرك سيظل مدنيا ومستقلا".وفي تصريحات صحفية، أشار كولبي إلى أنه دعا الناس إلى التجمع أمام خيام المعتصمين للتعبير عن تضامنهم معهم.وكان الوفد البرلماني الذي زار موقع الاعتصام، يوم الجمعة الماضي، قد أشار إلى أن مطالب المضربين تتلخص في 3 أمور هي الحصول على الترفيعات التقاعدية والرواتب المتأخرة وتوطين الرواتب.وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في وقت سابق، رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ووزيرة المال الاتحادية طيف سامي، بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية إنه تم تسجيل الدعوى، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تدعم الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.
https://sarabic.ae/20250211/جدل-في-العراق-بعد-الكشف-عن-دعوى-قضائية-رفعها-رئيس-الجمهورية-ضد-رئيس-الحكومة-1097661468.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار كردستان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار كردستان

العراق... المضربون عن الطعام يؤكدون الاستمرار حتى تتحقق مطالبهم

09:01 GMT 11.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorمحافظة السليمانية العراقية
محافظة السليمانية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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جدد المعتصمون في إقليم كردستان العراق تأكيدهم على استمرار الإضراب عن الطعام ردا على أنباء تعرضهم لضغوط من أحزاب سياسية تطالبهم بإنهاء الإضراب.
ونشبت الأزمة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين خاصة في محافظة السليمانية،، حيث أكد المتحدث باسم المضربين عن الطعام عثمان كولبي، يوم الاثنين، أن الوضع الصحي للمضربين يشهد تدهورا كبيرا.
وتابع: "لكنهم ماضون في إضرابهم بإرادتهم الحرة ودون تراجع"، مشيرًا إلى أنهم لم يتعرضوا لأي تهديدات لكسر الإضراب على خلاف الأنباء التي تروج لذلك".
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
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07:49 GMT
ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات، التي زارت موقع الاعتصام لكنها لم تتمكن من التأثير على موقف المشاركين فيه، مضيفا: "هذا التحرك سيظل مدنيا ومستقلا".
وفي تصريحات صحفية، أشار كولبي إلى أنه دعا الناس إلى التجمع أمام خيام المعتصمين للتعبير عن تضامنهم معهم.
وكان الوفد البرلماني الذي زار موقع الاعتصام، يوم الجمعة الماضي، قد أشار إلى أن مطالب المضربين تتلخص في 3 أمور هي الحصول على الترفيعات التقاعدية والرواتب المتأخرة وتوطين الرواتب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في وقت سابق، رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ووزيرة المال الاتحادية طيف سامي، بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية إنه تم تسجيل الدعوى، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.
وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تدعم الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.
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