https://sarabic.ae/20250211/روسيا-تسجل-أدنى-معدل-بطالة-في-مجموعة-العشرين-خلال-عام-2024-1097666433.html

روسيا تسجل أدنى معدل بطالة في "مجموعة العشرين" خلال عام 2024

روسيا تسجل أدنى معدل بطالة في "مجموعة العشرين" خلال عام 2024

سبوتنيك عربي

بحسب تحليل وكالة "سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، فإن أدنى معدل للبطالة بين أكبر اقتصادات العالم، العام الماضي 2024، كان في روسيا، في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T08:42+0000

2025-02-11T08:42+0000

2025-02-11T08:42+0000

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روسيا

العالم

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وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية، يوم الجمعة، فإن معدل البطالة في روسيا، في نهاية العام الماضي، بلغ 2.3%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ3% في العام السابق، ما يجعلها صاحبة أقل معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين.أما باقي الدول فقد تجاوزت معدلات البطالة فيها 3%، باستثناء جنوب أفريقيا التي سجلت رقما مزدوجا، حيث بلغت 32.1%، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.انخفض معدل البطالة أو ظل دون تغيير في معظم الاقتصادات الكبرى:وفي المقابل، شهدت بعض الاقتصادات ارتفاعًا في معدل البطالة، وارتفع المعدل إلى أعلى مستوياته حيث سجلت كندا أكبر زيادة، بارتفاع قدره 0.9 نقطة مئوية خلال عام، ليصل إلى 6.7%. كما ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية من 3.2% إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"دراسة جديدة تكشف سر "الانقسام المريخي"

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