https://sarabic.ae/20250211/روسيا-تسجل-أدنى-معدل-بطالة-في-مجموعة-العشرين-خلال-عام-2024-1097666433.html
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة في "مجموعة العشرين" خلال عام 2024
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة في "مجموعة العشرين" خلال عام 2024
سبوتنيك عربي
بحسب تحليل وكالة "سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، فإن أدنى معدل للبطالة بين أكبر اقتصادات العالم، العام الماضي 2024، كان في روسيا، في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T08:42+0000
2025-02-11T08:42+0000
2025-02-11T08:42+0000
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وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية، يوم الجمعة، فإن معدل البطالة في روسيا، في نهاية العام الماضي، بلغ 2.3%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ3% في العام السابق، ما يجعلها صاحبة أقل معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين.أما باقي الدول فقد تجاوزت معدلات البطالة فيها 3%، باستثناء جنوب أفريقيا التي سجلت رقما مزدوجا، حيث بلغت 32.1%، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.انخفض معدل البطالة أو ظل دون تغيير في معظم الاقتصادات الكبرى:وفي المقابل، شهدت بعض الاقتصادات ارتفاعًا في معدل البطالة، وارتفع المعدل إلى أعلى مستوياته حيث سجلت كندا أكبر زيادة، بارتفاع قدره 0.9 نقطة مئوية خلال عام، ليصل إلى 6.7%. كما ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية من 3.2% إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"دراسة جديدة تكشف سر "الانقسام المريخي"
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روسيا, العالم
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة في "مجموعة العشرين" خلال عام 2024
بحسب تحليل وكالة "سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، فإن أدنى معدل للبطالة بين أكبر اقتصادات العالم، العام الماضي 2024، كان في روسيا، في حين سجّل أعلى معدل نمو في كندا.
وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية، يوم الجمعة، فإن معدل البطالة في روسيا، في نهاية العام الماضي، بلغ 2.3%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ3% في العام السابق، ما يجعلها صاحبة أقل معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين.
وكان معدل البطالة أعلى قليلاً في اليابان والمكسيك عند 2.4% لكل منهما، على الرغم من أن المعدل في كلا البلدين انخفض قليلاً خلال العام الماضي، بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أما باقي الدول فقد تجاوزت معدلات البطالة فيها 3%، باستثناء جنوب أفريقيا التي سجلت رقما مزدوجا، حيث بلغت 32.1%، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
انخفض معدل البطالة أو ظل دون تغيير في معظم الاقتصادات الكبرى:
سجلت البرازيل أكبر انخفاض، حيث انخفض الرقم من 7.4 إلى 6.2 % خلال عام، ليظل قريباً من أدنى مستوياته في عدة سنوات.
وفي إيطاليا، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.9 نقطة مئوية وبلغ 6.2% في نهاية العام.
وانخفض معدل البطالة في الهند بنحو 0.35 نقطة مئوية إلى 8.3 %، وفي تركيا بنحو 0.3 نقطة مئوية إلى 8.5 %.
وفي المقابل، شهدت بعض الاقتصادات ارتفاعًا في معدل البطالة، وارتفع المعدل إلى أعلى مستوياته حيث سجلت كندا أكبر زيادة، بارتفاع قدره 0.9 نقطة مئوية خلال عام، ليصل إلى 6.7%. كما ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية من 3.2% إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.