https://sarabic.ae/20250211/ظهور-اسم-خليج-أمريكا-رسميا-على-خرائط-غوغل-صور-1097660045.html

ظهور اسم خليج أمريكا رسميا على خرائط "غوغل"... صور

ظهور اسم خليج أمريكا رسميا على خرائط "غوغل"... صور

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "غوغل" أنها بدأت رسميًا بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وظهر اسم خليج أمريكا على خرائط "غوغل"، بعد أن قام نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T06:51+0000

2025-02-11T06:51+0000

2025-02-11T06:51+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

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وقالت الشركة في بيان: "في الولايات المتحدة الأمريكية، قام نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS) رسميًا بتحديث اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. وكما أعلنا قبل أسبوعين، ووفقًا لممارساتنا الطويلة الأمد، فقد بدأنا في تنفيذ التغييرات لتعكس هذا التحديث".وأعلنت شركة "غوغل"، في وقت سابق، أن اسم خليج أمريكا سيظهر على خرائط "غوغل" في الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد أن يتلقى نظام معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS) في البلاد، تحديثات على الاسم.وفي روسيا، تعرض خرائط الخدمة أيضًا اسمًا مزدوجًا، حيث يظهر اسم خليج أمريكا بين قوسين أسفل خليج المكسيك.وصرحت الجمعية الجغرافية الروسية، أنها لا تنوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج أمريكا، موضحة أن مرسوم ترامب القاضي بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، "غير ملزم في روسيا".وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرة إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها باسم "أمريكا المكسيكية".وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها، لكن لماذا لا نعيد تسمية أمريكا الشمالية بأمريكا المكسيكية؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".ردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي

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