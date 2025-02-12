https://sarabic.ae/20250212/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-قتلت-جميع-رجال-قرية-نيكولاييفو--داريينو-بمقاطعة-كورسك-1097696469.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحرير قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية، اتضح أن الجنود الأوكرانيين احتجزوا سكان القرية... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T06:43+0000
2025-02-12T06:43+0000
2025-02-12T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في نهاية شهر يناير(كانون الثاني الماضي)، حرر جنود لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 قرية نيكولاييفو- داريينو في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك. ما يزال هناك مواطنون لم يتمكنوا من الإخلاء عندما سيطرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، على المنطقة في أغسطس (آب) من العام الماضي".وأشار البيان إلى أن "رجلاً واحدًا فقط نجا بأعجوبة، فيما قُتل جميع الرجال الآخرين على يد الجيش الأوكراني".وبحسب البيان، قام المظليون الروس بإجلاء المواطنين الروس المسالمين إلى الخلف، حيث حصلوا على المساعدة الطبية وأُرسلوا إلى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.وحررت القوات المسلحة الروسية بلدة نيكولاييفو- داريينو، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي. وهناك عثروا على بعض السكان المحليين الذين ظلوا على قيد الحياة وتحدثوا عن احتجازهم في ظروف مروعة، إذ قام الجنود الأوكرانيون بتدمير الأقبية بالقنابل اليدوية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةالجيش الروسي يحرر بلدة نيكولاييفو-داريينو في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحرير قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية، اتضح أن الجنود الأوكرانيين احتجزوا سكان القرية كرهائن، وقتلوا جميع الرجال تقريبًا قبل استعادة السيطرة على القرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في نهاية شهر يناير(كانون الثاني الماضي)، حرر جنود لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 قرية نيكولاييفو- داريينو في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك. ما يزال هناك مواطنون لم يتمكنوا من الإخلاء عندما سيطرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، على المنطقة في أغسطس (آب) من العام الماضي".
وأضاف البيان: "طوال هذا الوقت، أكثر من 6 أشهر، كانوا محتجزين كرهائن لدى القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمتهم دروعا بشرية، لكنها لم تقدم لهم أي مساعدة، فقط سخرت منهم وقتلتهم".
وأشار البيان إلى أن "رجلاً واحدًا فقط نجا بأعجوبة، فيما قُتل جميع الرجال الآخرين على يد الجيش الأوكراني".
وبحسب البيان، قام المظليون الروس بإجلاء المواطنين الروس المسالمين إلى الخلف، حيث حصلوا على المساعدة الطبية وأُرسلوا إلى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.
وحررت القوات المسلحة الروسية بلدة نيكولاييفو- داريينو، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي. وهناك عثروا على بعض السكان المحليين الذين ظلوا على قيد الحياة وتحدثوا عن احتجازهم في ظروف مروعة، إذ قام الجنود الأوكرانيون بتدمير الأقبية بالقنابل اليدوية.