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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-قتلت-جميع-رجال-قرية-نيكولاييفو--داريينو-بمقاطعة-كورسك-1097696469.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحرير قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية، اتضح أن الجنود الأوكرانيين احتجزوا سكان القرية... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T06:43+0000
2025-02-12T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في نهاية شهر يناير(كانون الثاني الماضي)، حرر جنود لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 قرية نيكولاييفو- داريينو في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك. ما يزال هناك مواطنون لم يتمكنوا من الإخلاء عندما سيطرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، على المنطقة في أغسطس (آب) من العام الماضي".وأشار البيان إلى أن "رجلاً واحدًا فقط نجا بأعجوبة، فيما قُتل جميع الرجال الآخرين على يد الجيش الأوكراني".وبحسب البيان، قام المظليون الروس بإجلاء المواطنين الروس المسالمين إلى الخلف، حيث حصلوا على المساعدة الطبية وأُرسلوا إلى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.وحررت القوات المسلحة الروسية بلدة نيكولاييفو- داريينو، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي. وهناك عثروا على بعض السكان المحليين الذين ظلوا على قيد الحياة وتحدثوا عن احتجازهم في ظروف مروعة، إذ قام الجنود الأوكرانيون بتدمير الأقبية بالقنابل اليدوية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةالجيش الروسي يحرر بلدة نيكولاييفو-داريينو في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
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روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قتلت جميع رجال قرية نيكولاييفو- داريينو بمقاطعة كورسك

06:43 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحرير قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية، اتضح أن الجنود الأوكرانيين احتجزوا سكان القرية كرهائن، وقتلوا جميع الرجال تقريبًا قبل استعادة السيطرة على القرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في نهاية شهر يناير(كانون الثاني الماضي)، حرر جنود لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 قرية نيكولاييفو- داريينو في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك. ما يزال هناك مواطنون لم يتمكنوا من الإخلاء عندما سيطرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، على المنطقة في أغسطس (آب) من العام الماضي".

وأضاف البيان: "طوال هذا الوقت، أكثر من 6 أشهر، كانوا محتجزين كرهائن لدى القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمتهم دروعا بشرية، لكنها لم تقدم لهم أي مساعدة، فقط سخرت منهم وقتلتهم".

وأشار البيان إلى أن "رجلاً واحدًا فقط نجا بأعجوبة، فيما قُتل جميع الرجال الآخرين على يد الجيش الأوكراني".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
04:40 GMT
وبحسب البيان، قام المظليون الروس بإجلاء المواطنين الروس المسالمين إلى الخلف، حيث حصلوا على المساعدة الطبية وأُرسلوا إلى مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.
وحررت القوات المسلحة الروسية بلدة نيكولاييفو- داريينو، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي. وهناك عثروا على بعض السكان المحليين الذين ظلوا على قيد الحياة وتحدثوا عن احتجازهم في ظروف مروعة، إذ قام الجنود الأوكرانيون بتدمير الأقبية بالقنابل اليدوية.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة نيكولاييفو-داريينو في مقاطعة كورسك
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