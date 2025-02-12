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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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11:03 GMT
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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https://sarabic.ae/20250212/بعد-تحذير-نائب-ترامب-دولة-خليجية-تكشف-عن-نواياها-عقب-مفاجأة-مذهلة-1097721363.html
بعد تحذير نائب ترامب.. دولة خليجية تكشف عن نواياها عقب "مفاجأة مذهلة"
بعد تحذير نائب ترامب.. دولة خليجية تكشف عن نواياها عقب "مفاجأة مذهلة"
سبوتنيك عربي
تسعى دولة خليجية إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي عبر تطوير نماذج جديدة مستوحاة من النموذج الصيني "ديب سيك" (DeepSeek)، الذي أثار اهتمام القطاع... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T16:17+0000
2025-02-12T16:17+0000
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في السياق، صرح فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات لوسائل إعلام غربية اليوم الأربعاء، بأن صعود "ديب سيك" وتحديه لكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية يعد "خبرا رائعا".وأشار إلى أن السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى، مما يفتح المجال أمام الدول والشركات الناشئة لإحداث تأثير كبير.وأوضح البناي أن الإمارات تمتلك ميزات تنافسية في هذا المجال، مثل قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة وجذب المواهب العالمية، ما يجعلها لاعبا رئيسيا في تطوير الذكاء الاصطناعي عالميا.فيما تتجه بعض الدول إلى فرض لوائح صارمة على الذكاء الاصطناعي، حذر البناي من أن الإفراط في التنظيم قد يعيق النمو والابتكار، مشيرا إلى أن وضع قواعد صارمة من قبل بعض الدول لن يمنع الآخرين من تبني نهج أكثر مرونة واستمرار التقدم في هذا المجال.وأكد أن التنظيم يجب أن يكون انتقائيا ويركز على القضايا الجوهرية دون تقييد التطور، إذ أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لا يزال في بداياته، والدول القادرة على التحرك بسرعة واتخاذ قرارات حاسمة ستكون الأقدر على تحقيق الريادة.وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد حذر في وقت سابق، زعماء العالم من "التنظيم المفرط" في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.يشار إلى أن الإمارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، إذ قامت بضخ عشرات المليارات من الدولارات مؤخرا في هذا القطاع، ما يعكس التزامها ببناء بنية تحتية رقمية متقدمة.
https://sarabic.ae/20250129/ديب-سيك-ثورة-ذكاء-اصطناعي-صيني-تتحدى-هيمنة-التكنولوجيا-الأمريكية-1097288109.html
https://sarabic.ae/20250211/رئيسة-صندوق-النقد-الدولي-تأثير-الذكاء-الاصطناعي-على-سوق-العمل-يشبه-التسونامي-1097684775.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي, الأخبار

بعد تحذير نائب ترامب.. دولة خليجية تكشف عن نواياها عقب "مفاجأة مذهلة"

16:17 GMT 12.02.2025
© YouTube.comدبي
دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© YouTube.com
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تسعى دولة خليجية إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي عبر تطوير نماذج جديدة مستوحاة من النموذج الصيني "ديب سيك" (DeepSeek)، الذي أثار اهتمام القطاع بقدراته العالية وتكلفته المنخفضة.
في السياق، صرح فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات لوسائل إعلام غربية اليوم الأربعاء، بأن صعود "ديب سيك" وتحديه لكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية يعد "خبرا رائعا".
وأشار إلى أن السباق نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى، مما يفتح المجال أمام الدول والشركات الناشئة لإحداث تأثير كبير.
الذكاء الاصطناعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
مجتمع
"ديب سيك"... ثورة ذكاء اصطناعي صيني تتحدى هيمنة التكنولوجيا الأمريكية
29 يناير, 17:22 GMT

وأضاف البناي، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الإمارات تستلهم من نجاح "ديب سيك"، وتعمل على إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استكمالًا لنموذجها "فالكون"، الذي تم تطويره عام 2023 وحقق إشادة واسعة في القطاع، إلى جانب نموذج "جيس"، الذي يركز على اللغة العربية.

وأوضح البناي أن الإمارات تمتلك ميزات تنافسية في هذا المجال، مثل قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة وجذب المواهب العالمية، ما يجعلها لاعبا رئيسيا في تطوير الذكاء الاصطناعي عالميا.
فيما تتجه بعض الدول إلى فرض لوائح صارمة على الذكاء الاصطناعي، حذر البناي من أن الإفراط في التنظيم قد يعيق النمو والابتكار، مشيرا إلى أن وضع قواعد صارمة من قبل بعض الدول لن يمنع الآخرين من تبني نهج أكثر مرونة واستمرار التقدم في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
رئيسة صندوق النقد الدولي: تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يشبه "التسونامي"
أمس, 15:47 GMT
وأكد أن التنظيم يجب أن يكون انتقائيا ويركز على القضايا الجوهرية دون تقييد التطور، إذ أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لا يزال في بداياته، والدول القادرة على التحرك بسرعة واتخاذ قرارات حاسمة ستكون الأقدر على تحقيق الريادة.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد حذر في وقت سابق، زعماء العالم من "التنظيم المفرط" في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن الإمارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، إذ قامت بضخ عشرات المليارات من الدولارات مؤخرا في هذا القطاع، ما يعكس التزامها ببناء بنية تحتية رقمية متقدمة.
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