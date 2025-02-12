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زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإعادة المحتجزين ثم القضاء على "حماس"
زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإعادة المحتجزين ثم القضاء على "حماس"
سبوتنيك عربي
صرح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يريد المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس". 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:36+0000
2025-02-12T08:36+0000
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وفي منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، قال لابيد: "نتنياهو وسموتريتش (بتسلئيل وزير المالية)، لا يريدون إعادة المحتجزين".وأضاف: "بدلًا من أن تعيد إسرائيل بناء نفسها، فإنهم يريدون إغراقنا في حمام من الدماء"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم يتم التحقيق فيما حدث، فإنه سيتكرر مرة أخرى"، في إشارة إلى هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي تصريحات سابقة، قال لابيد إن "إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، المقرر إطلاقهم، السبت المقبل، يُعد ردًا على نتنياهو".تأتي تلك التصريحات، بعد تصريحات سابقة، وجّه فيها لابيد، اتهامات لنتنياهو، بأنه لا يبالي بمقتل المحتجزين في القصف، الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، على المواقع التي كان يتم احتجازهم بداخلها.وفي تصريحات أخرى، طالب يائير لابيد، بفتح تحقيقات رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متهمًا الحكومة بأنها بذلت "جهودًا كبيرة لدفن لجنة التحقيق"، على حد وصفه.وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20250211/حماس-ترد-على-ترامب-لغة-التهديدات-ليس-لها-قيمة-1097661998.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإعادة المحتجزين ثم القضاء على "حماس"

08:36 GMT 12.02.2025
© Getty Images / Amir Levy / Stringerزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Amir Levy / Stringer
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صرح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يريد المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".
وفي منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، قال لابيد: "نتنياهو وسموتريتش (بتسلئيل وزير المالية)، لا يريدون إعادة المحتجزين".
وأضاف: "بدلًا من أن تعيد إسرائيل بناء نفسها، فإنهم يريدون إغراقنا في حمام من الدماء"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم يتم التحقيق فيما حدث، فإنه سيتكرر مرة أخرى"، في إشارة إلى هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي تصريحات سابقة، قال لابيد إن "إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، المقرر إطلاقهم، السبت المقبل، يُعد ردًا على نتنياهو".
تأتي تلك التصريحات، بعد تصريحات سابقة، وجّه فيها لابيد، اتهامات لنتنياهو، بأنه لا يبالي بمقتل المحتجزين في القصف، الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، على المواقع التي كان يتم احتجازهم بداخلها.
واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "الوقت قد نفد، وأنه لم يعد أمام نتنياهو، سوى الذهاب إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة".
وفي تصريحات أخرى، طالب يائير لابيد، بفتح تحقيقات رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متهمًا الحكومة بأنها بذلت "جهودًا كبيرة لدفن لجنة التحقيق"، على حد وصفه.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
‌‏"حماس" ترد على ترامب: لغة التهديدات ليس لها قيمة
أمس, 07:58 GMT
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
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