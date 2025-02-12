https://sarabic.ae/20250212/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يطالب-بإعادة-المحتجزين-ثم-القضاء-على-حماس-1097701347.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإعادة المحتجزين ثم القضاء على "حماس"

زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإعادة المحتجزين ثم القضاء على "حماس"

سبوتنيك عربي

صرح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يريد المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس". 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T08:36+0000

2025-02-12T08:36+0000

2025-02-12T08:36+0000

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وفي منشور له على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، قال لابيد: "نتنياهو وسموتريتش (بتسلئيل وزير المالية)، لا يريدون إعادة المحتجزين".وأضاف: "بدلًا من أن تعيد إسرائيل بناء نفسها، فإنهم يريدون إغراقنا في حمام من الدماء"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم يتم التحقيق فيما حدث، فإنه سيتكرر مرة أخرى"، في إشارة إلى هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي تصريحات سابقة، قال لابيد إن "إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، المقرر إطلاقهم، السبت المقبل، يُعد ردًا على نتنياهو".تأتي تلك التصريحات، بعد تصريحات سابقة، وجّه فيها لابيد، اتهامات لنتنياهو، بأنه لا يبالي بمقتل المحتجزين في القصف، الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، على المواقع التي كان يتم احتجازهم بداخلها.وفي تصريحات أخرى، طالب يائير لابيد، بفتح تحقيقات رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متهمًا الحكومة بأنها بذلت "جهودًا كبيرة لدفن لجنة التحقيق"، على حد وصفه.وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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