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لابيد: أسرانا يموتون كل يوم بالبرد في الأنفاق ومن الجوع واليأس
لابيد: أسرانا يموتون كل يوم بالبرد في الأنفاق ومن الجوع واليأس
سبوتنيك عربي
دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" الفلسطينية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T21:37+0000
2025-01-04T21:38+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، تعليقا على نشر حركة "حماس" الفلسطينية فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يوما.وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية بإعادة الأسيرة ليري الباج، وجميع الأسرى والرهائن والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.وقال لابيد إن "أسرانا يموتون كل يوم في البرد والرطوبة في الأنفاق ومن الجوع واليأس".وكانت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".وأمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
https://sarabic.ae/20250104/هل-تريدون-قتلنا؟-حماس-تنشر-فيديو-لأسيرة-إسرائيلية-في-غزة-منذ-أكثر-من-450-يوما-فيديو-1096476739.html
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العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد: أسرانا يموتون كل يوم بالبرد في الأنفاق ومن الجوع واليأس

21:37 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 21:38 GMT 04.01.2025)
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" الفلسطينية.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، تعليقا على نشر حركة "حماس" الفلسطينية فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يوما.
وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية بإعادة الأسيرة ليري الباج، وجميع الأسرى والرهائن والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.
وقال لابيد إن "أسرانا يموتون كل يوم في البرد والرطوبة في الأنفاق ومن الجوع واليأس".
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
"هل تريدون قتلنا؟".. "حماس" تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة منذ أكثر من 450 يوما... فيديو
14:55 GMT
وكانت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".
وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".
وأمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
"حماس": سلمنا مصر قائمة بأسماء مقترحة للجنة إدارة غزة
أمس, 09:44 GMT
وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
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