https://sarabic.ae/20250212/سيريا-كيران-يتألق-في-سماء-آيرو-إنديا-2025-بعروض-جوية-استثنائية-فيديو-1097711144.html
"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو
"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك سرب "سيريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، في عرضه الجوي خلال فعاليات معرض "آيرو إنديا 2025"، والذي يقام في قاعدة يلاهانكا الجوية، في بنغالور، في... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T12:08+0000
2025-02-12T12:08+0000
2025-02-12T12:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097710883_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_f000ac82757a14928c3c5fd85db28c02.png
ويعتبر هذا السرب من أبرز أسراب الطيران الاستعراضي في الهند، وسيعرض مهاراته المتميزة في هذا الحدث الدولي المرموق.ويتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا "آيرو إنديا 2025" في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور. اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديواصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097710883_142:0:1027:664_1920x0_80_0_0_4c0c11b4812062aa1312d99d11634ebd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو
12:08 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 12.02.2025)
يشارك سرب "سيريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، في عرضه الجوي خلال فعاليات معرض "آيرو إنديا 2025"، والذي يقام في قاعدة يلاهانكا الجوية، في بنغالور، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/شباط.
ويعتبر هذا السرب من أبرز أسراب الطيران الاستعراضي في الهند، وسيعرض مهاراته المتميزة في هذا الحدث الدولي المرموق.
ويتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.
ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا "آيرو إنديا 2025" في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور.