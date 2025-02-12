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مساحة حرة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250212/سيريا-كيران-يتألق-في-سماء-آيرو-إنديا-2025-بعروض-جوية-استثنائية-فيديو-1097711144.html
"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو
"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك سرب "سيريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، في عرضه الجوي خلال فعاليات معرض "آيرو إنديا 2025"، والذي يقام في قاعدة يلاهانكا الجوية، في بنغالور، في... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T12:08+0000
2025-02-12T12:13+0000
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ويعتبر هذا السرب من أبرز أسراب الطيران الاستعراضي في الهند، وسيعرض مهاراته المتميزة في هذا الحدث الدولي المرموق.ويتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا "آيرو إنديا 2025" في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور. اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديواصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
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"سيريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية... فيديو

12:08 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 12.02.2025)
© Photo / x"سوريا كيران" يتألق في سماء "آيرو إنديا 2025" بعروض جوية استثنائية
سوريا كيران يتألق في سماء آيرو إنديا 2025 بعروض جوية استثنائية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Photo / x
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يشارك سرب "سيريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، في عرضه الجوي خلال فعاليات معرض "آيرو إنديا 2025"، والذي يقام في قاعدة يلاهانكا الجوية، في بنغالور، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/شباط.
ويعتبر هذا السرب من أبرز أسراب الطيران الاستعراضي في الهند، وسيعرض مهاراته المتميزة في هذا الحدث الدولي المرموق.
ويتضمن الحدث كلًا من العروض الجوية والمعارض الثابتة لمجموعة كبيرة من المنصات العسكرية من قطاع الطيران والفضاء.
ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من أكبر معرض للطيران في آسيا "آيرو إنديا 2025" في الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط، حيث ستكون الأيام الثلاثة الأولى أيام عمل واليومان الأخيران مفتوحين للجمهور.
اختبار مثير لمقاتلة "تيجاس" الهندية على يد كبار القادة العسكريين... فيديو
اصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
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