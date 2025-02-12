https://sarabic.ae/20250212/محمد-بن-زايد-يؤكد-موقف-الإمارات-الثابت-من-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1097717878.html
محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T14:36+0000
2025-02-12T14:36+0000
2025-02-12T14:36+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد خلاله "أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250212/رئيس-وزراء-تركيا-الأسبق-يقترح-ربط-غزة-بحكم-ذاتي-تركي-لحين-إقامة-دولة-فلسطين-فيديو-1097713030.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل الدولتين".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد خلاله "أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".
وأشار البيان إلى أن "ابن زايد بحث مع روبيو تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر.
وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل "سليم للغاية"، على حد قوله.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.