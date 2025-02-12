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بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
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محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T14:36+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد خلاله "أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الثابت من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

14:36 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل الدولتين".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد خلاله "أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".

وأشار البيان إلى أن "ابن زايد بحث مع روبيو تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

رئيس الوزراء التركي احمد داوود أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
رئيس وزراء تركيا الأسبق يقترح ربط غزة بحكم ذاتي تركي لحين إقامة دولة فلسطين... فيديو
13:07 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهالي قطاع غزة يمكن نقلهم إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر.

وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل "سليم للغاية"، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
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