https://sarabic.ae/20250212/مسؤول-في-صندوق-النقد-الدولي-الإصلاحات-الاقتصادية-وتعزيز-التعاون-الإقليمي-أساسيان-للنهوض-بعد-الأزمات-1097713138.html
مسؤول في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي أساسيان للنهوض بعد الأزمات
مسؤول في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي أساسيان للنهوض بعد الأزمات
سبوتنيك عربي
شدد الوزير اللبناني الأسبق، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة القيام بسياسات تحافظ على الاستقرار الاقتصادي،... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T13:04+0000
2025-02-12T13:04+0000
2025-02-12T13:04+0000
القمة العالمية للحكومات
دبي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097658963_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_037a97cfed8b2b70f481ac8f57ef4213.jpg
وصرح أزعور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن "هذا يتطلب إصلاحات تخلق فرص عمل تزيد حجم الاقتصاد وتعطي دورا أكبر للقطاع الخاص". وأما بالنسبة للبنان، قال أزعور: "نحن اليوم بمرحلة جديدة بالمنطقة، فيها تغيرات وكل ما يسمى بعملية النهوض بعد الأزمات والصراعات هو عنصر أساسي".وأضاف: "سيكون مهم أيضا فتح الحدود بين الدول وتعزيز قدرة هذه الدول على النهوض إن كان في لبنان أو سوريا أو فلسطين وغيرها من الدول".وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/مدير-القمة-العالمية-للحكومات-لـسبوتنيك-القمة-تعقد-في-توقيت-حاسم-فيديو-1097682896.html
https://sarabic.ae/20250211/وزيرة-الشباب-بالبحرين-لـسبوتنيك-نوفر-الفرص-للشباب-من-أجل-تحقيق-مستقبل-أفضل-للمملكة-1097687990.html
دبي
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097658963_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6bfddc68e74e33be2ea9181d3e670d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القمة العالمية للحكومات, دبي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري
القمة العالمية للحكومات, دبي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري
مسؤول في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي أساسيان للنهوض بعد الأزمات
حصري
شدد الوزير اللبناني الأسبق، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة القيام بسياسات تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وذلك لمواجهة التحديات، التي تواجهها الحكومات.
وصرح أزعور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن "هذا يتطلب إصلاحات تخلق فرص عمل تزيد حجم الاقتصاد وتعطي دورا أكبر للقطاع الخاص".
وأما بالنسبة للبنان، قال أزعور: "نحن اليوم بمرحلة جديدة بالمنطقة، فيها تغيرات وكل ما يسمى بعملية النهوض بعد الأزمات والصراعات هو عنصر أساسي".
وأضاف: "سيكون مهم أيضا فتح الحدود بين الدول وتعزيز قدرة هذه الدول على النهوض إن كان في لبنان أو سوريا أو فلسطين وغيرها من الدول".
وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.