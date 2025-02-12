https://sarabic.ae/20250212/مسؤول-في-صندوق-النقد-الدولي-الإصلاحات-الاقتصادية-وتعزيز-التعاون-الإقليمي-أساسيان-للنهوض-بعد-الأزمات-1097713138.html

مسؤول في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي أساسيان للنهوض بعد الأزمات

مسؤول في صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي أساسيان للنهوض بعد الأزمات

سبوتنيك عربي

شدد الوزير اللبناني الأسبق، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة القيام بسياسات تحافظ على الاستقرار الاقتصادي،... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T13:04+0000

2025-02-12T13:04+0000

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وصرح أزعور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن "هذا يتطلب إصلاحات تخلق فرص عمل تزيد حجم الاقتصاد وتعطي دورا أكبر للقطاع الخاص". وأما بالنسبة للبنان، قال أزعور: "نحن اليوم بمرحلة جديدة بالمنطقة، فيها تغيرات وكل ما يسمى بعملية النهوض بعد الأزمات والصراعات هو عنصر أساسي".وأضاف: "سيكون مهم أيضا فتح الحدود بين الدول وتعزيز قدرة هذه الدول على النهوض إن كان في لبنان أو سوريا أو فلسطين وغيرها من الدول".وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.

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