https://sarabic.ae/20250211/وزيرة-الشباب-بالبحرين-لـسبوتنيك-نوفر-الفرص-للشباب-من-أجل-تحقيق-مستقبل-أفضل-للمملكة-1097687990.html
وزيرة الشباب بالبحرين لـ"سبوتنيك": نوفر الفرص للشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمملكة.. فيديو
وزيرة الشباب بالبحرين لـ"سبوتنيك": نوفر الفرص للشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمملكة.. فيديو
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الشباب بمملكة البحرين روان بنت نجيب توفيقي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تحاول الاستثمار في الشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبلاد. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T17:40+0000
2025-02-11T17:40+0000
2025-02-11T18:51+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
البحرين
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097687282_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0050b0c32419d84998dfd1b86c545681.jpg
وأكدت توفيقي في حديثها لـ"سبوتنيك"، أهمية القمة العالمية للحكومات ومناقشتها المثمرة لقضايا الشباب الرئيسية، مؤكدة حرص المملكة على أهمية التواجد في هذه القمة العالمية للحكومات.وأوضحت الوزيرة البحرينية أن "مثل هذه القمم العالمية تعد جامعة لكل قادة الحكومات حول العالم وجامعة لكل الشباب أيضا، كما أنها توفر فرصة لعرض برامجنا على العالم وكذلك للمنصات التي يمكن الاستماع إلى أصواتهم من خلالها".وأفادت روان توفيقي أن "البحرين تحرص على ملف الاهتمام بالشباب حيث لها نصيب الأسد من الاهتمام البحريني، باعتبارهم المستقبل، ونحن نحاول التركيز عليهم دايما وكذلك لفهم وتمكين الشباب ومنحهم فرص اكبر وأكثر ومن هنا فأنت تستثمر في مستقبل الوطن نفسه".وحول الذكاء الاصطناعي والاهتمام به في الفترة الأخيرة، اوضحت الوزيرة البحرينية أن "هذه القمة يطغى عليها الذكاء الاصطناعي فعلا فهو المستقبل والشباب هو الأكثر قدرة على فهم وتعلم الذكاء الاصطناعي والشباب قادرون أنهم يكسبون الفرص من خلال الذكاء الاصطناعي".ولفتت روان بنت نجيب توفيقي إلى أن "هناك اهتماما واضحا بالشباب في الحكومات العربية ولكننا اليوم نعمل على تنافسية الشباب في الذكاء الاصطناعي وهنا كيف نربط هؤلاء الشباب بالأمل في تحقيق مستقبل أفضل ومدى تواصلهم بالمنصات العالمية".وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/مدير-القمة-العالمية-للحكومات-لـسبوتنيك-القمة-تعقد-في-توقيت-حاسم-فيديو-1097682896.html
https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097687282_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55663454f85068a1ecc09cf984122d24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, القمة العالمية للحكومات, البحرين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري, القمة العالمية للحكومات, البحرين, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
وزيرة الشباب بالبحرين لـ"سبوتنيك": نوفر الفرص للشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمملكة.. فيديو
17:40 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 18:51 GMT 11.02.2025)
حصري
قالت وزيرة الشباب بمملكة البحرين روان بنت نجيب توفيقي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تحاول الاستثمار في الشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
وأكدت توفيقي في حديثها لـ"سبوتنيك"، أهمية القمة العالمية للحكومات ومناقشتها المثمرة لقضايا الشباب الرئيسية، مؤكدة حرص المملكة على أهمية التواجد في هذه القمة العالمية للحكومات.
وأوضحت الوزيرة البحرينية أن "مثل هذه القمم العالمية
تعد جامعة لكل قادة الحكومات حول العالم وجامعة لكل الشباب أيضا، كما أنها توفر فرصة لعرض برامجنا على العالم وكذلك للمنصات التي يمكن الاستماع إلى أصواتهم من خلالها".
وأفادت روان توفيقي أن "البحرين تحرص على ملف الاهتمام بالشباب حيث لها نصيب الأسد من الاهتمام البحريني، باعتبارهم المستقبل، ونحن نحاول التركيز عليهم دايما وكذلك لفهم وتمكين الشباب ومنحهم فرص اكبر وأكثر ومن هنا فأنت تستثمر في مستقبل الوطن نفسه".
وحول الذكاء الاصطناعي والاهتمام به في الفترة الأخيرة، اوضحت الوزيرة البحرينية أن "هذه القمة يطغى عليها الذكاء الاصطناعي فعلا فهو المستقبل والشباب هو الأكثر قدرة على فهم وتعلم الذكاء الاصطناعي والشباب قادرون أنهم يكسبون الفرص من خلال الذكاء الاصطناعي".
ولفتت روان بنت نجيب توفيقي إلى أن "هناك اهتماما واضحا بالشباب في الحكومات العربية ولكننا اليوم نعمل على تنافسية الشباب في الذكاء الاصطناعي وهنا كيف نربط هؤلاء الشباب بالأمل في تحقيق مستقبل أفضل ومدى تواصلهم بالمنصات العالمية".
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.