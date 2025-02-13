https://sarabic.ae/20250213/مسؤولة-بحرينية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-ريادة-المنامة-في-التكنولوجيا-المالية-فيديو-1097753635.html
مسؤولة بحرينية تكشف لـ"سبوتنيك" عن ريادة المنامة في التكنولوجيا المالية... فيديو
مسؤولة بحرينية تكشف لـ"سبوتنيك" عن ريادة المنامة في التكنولوجيا المالية... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي ياسمين الشرف، لـ"سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية مهمة، وفرصة للتعاون في... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T15:26+0000
2025-02-13T15:26+0000
2025-02-13T15:26+0000
القمة العالمية للحكومات
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضافت الشرف لـ"سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة هامة لمناقشة مستقبل الابتكارات التكنولوجية، كما تسمح للحكومات مواجهة التحديات العالمية".وأضافت الشرف أن "هذه القمة تقدم أيضا للبحرين مزايا مهمة في قطاع التكنولوجية المالية، كون المملكة رائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية".ووفقا لها، فإن "الذكاء الاصطناعي يتدخل في جميع قطاعات الحياة ومنها القطاع المصرفي، ونحن كجهة تشريعية في المملكة نشجع في تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر في المستقبل، ولكن ليس على حساب الأمن المالي".وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250213/الذكاء-الاصطناعي-يدخل-مجال-التوظيف-ويجري-مقابلات-في-دولة-عربية-1097742867.html
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القمة العالمية للحكومات, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
القمة العالمية للحكومات, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مسؤولة بحرينية تكشف لـ"سبوتنيك" عن ريادة المنامة في التكنولوجيا المالية... فيديو
حصري
ذكرت رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي ياسمين الشرف، لـ"سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية مهمة، وفرصة للتعاون في حل التحديات العالمية، مؤكدة أن مملكة البحرين رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضافت الشرف لـ"سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة هامة لمناقشة مستقبل الابتكارات التكنولوجية، كما تسمح للحكومات مواجهة التحديات العالمية".
وأضافت الشرف أن "هذه القمة تقدم أيضا للبحرين مزايا مهمة في قطاع التكنولوجية المالية، كون المملكة رائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية".
ووفقا لها، فإن "الذكاء الاصطناعي يتدخل في جميع قطاعات الحياة ومنها القطاع المصرفي، ونحن كجهة تشريعية في المملكة نشجع في تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر في المستقبل، ولكن ليس على حساب الأمن المالي".
وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.