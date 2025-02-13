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https://sarabic.ae/20250213/مسؤول-بحريني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-التعاون-بين-الحكومات-ووضع-قيود-لضبط-الأمن-السيبراني-1097759089.html
مسؤول بحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية التعاون بين الحكومات ووضع قيود لضبط الأمن السيبراني
مسؤول بحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية التعاون بين الحكومات ووضع قيود لضبط الأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البحريني للأمن السيبراني، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن "التحول الرقمي هو مشروع أساسي لدى كل مؤسسة حكومية"،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T18:28+0000
2025-02-13T18:28+0000
القمة العالمية للحكومات
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
حصري
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وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن "أهم ما لدينا اليوم هو التحول السريع نحو الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة، بغرض استدامة التطور، وتحسين الخدمات الحكومية والخاصة في البلد".كما نفى الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أن "تكون الحكومة مسيطرة على الأمن السيبراني لدى المؤسسات"، موضحا أن "الحكومات ترعى قيودا ومعايير تطبق وتدقق عليها من جانب القطاع الخاص، ولا يمكن للحكومة أن تراقب الجميع، والحكومة لها دور في مراقبة المؤسسات الحيوية، كما أن الأخيرة لها دور في تطبيق المعايير لرفض الأجهزة الأمنية، فهو دور مشترك ومسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ونتمنى أن نحقق أهدافنا، وتسهيل معاملات المواطنين عن طريق خدمة إلكترونية".واعتبر أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البحريني للأمن السيبراني، أن "كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متقدمتان في مجال الأمن السيبراني".وأشاد المسؤول البحريني بتنظيم القمة العالمية للحكومات في دبي، واصفا إياه أنه "مبدع"، مشيرا إلى أنه "من خلال تلك الفعاليات يتم تبادل الخبرات بين العاملين في القطاع الحكومي لكل دولة، وتعلم منهم كيفية نجاحهم في حل المشكلات التي صادفوها".وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250126/ضمن-مجالات-عدة-إيران-والسعودية-تؤكدان-تطوير-التعاون-في-مجال-الاتصالات-والأمن-السيبراني-1097182522.html
https://sarabic.ae/20250213/رئيس-البحوث-والبيانات-في-غرف-دبي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهم-امتحان-للبشرية-فيديو-1097757023.html
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القمة العالمية للحكومات, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, حصري
القمة العالمية للحكومات, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, حصري

مسؤول بحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية التعاون بين الحكومات ووضع قيود لضبط الأمن السيبراني

18:28 GMT 13.02.2025
© Photo / /unsplash/ Bernard Hermanالأمن السيبراني
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Photo / /unsplash/ Bernard Herman
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حصري
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البحريني للأمن السيبراني، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن "التحول الرقمي هو مشروع أساسي لدى كل مؤسسة حكومية"، مؤكدا أنه "إذا تم تقديم خدمات إلكترونية غير آمنة فسوف تخسر الحكومة ثقة المواطن والعالم".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن "أهم ما لدينا اليوم هو التحول السريع نحو الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة، بغرض استدامة التطور، وتحسين الخدمات الحكومية والخاصة في البلد".
كما نفى الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أن "تكون الحكومة مسيطرة على الأمن السيبراني لدى المؤسسات"، موضحا أن "الحكومات ترعى قيودا ومعايير تطبق وتدقق عليها من جانب القطاع الخاص، ولا يمكن للحكومة أن تراقب الجميع، والحكومة لها دور في مراقبة المؤسسات الحيوية، كما أن الأخيرة لها دور في تطبيق المعايير لرفض الأجهزة الأمنية، فهو دور مشترك ومسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ونتمنى أن نحقق أهدافنا، وتسهيل معاملات المواطنين عن طريق خدمة إلكترونية".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني
26 يناير, 16:50 GMT
واعتبر أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البحريني للأمن السيبراني، أن "كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متقدمتان في مجال الأمن السيبراني".
وأشاد المسؤول البحريني بتنظيم القمة العالمية للحكومات في دبي، واصفا إياه أنه "مبدع"، مشيرا إلى أنه "من خلال تلك الفعاليات يتم تبادل الخبرات بين العاملين في القطاع الحكومي لكل دولة، وتعلم منهم كيفية نجاحهم في حل المشكلات التي صادفوها".
القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهم امتحان للبشرية".. فيديو
16:20 GMT
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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