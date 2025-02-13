https://sarabic.ae/20250213/والي-الخرطوم-الجيش-يتقدم-في-كافة-المحاور-وقريبا-نعلن-العاصمة-خالية-من-التمرد-1097743186.html

والي الخرطوم: الجيش يتقدم في كافة المحاور وقريبا نعلن العاصمة خالية من التمرد

والي الخرطوم: الجيش يتقدم في كافة المحاور وقريبا نعلن العاصمة خالية من التمرد

سبوتنيك عربي

كشف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة عن حجم الدمار الواسع الذي خلفته قوات الدعم السريع في المناطق التي استردها الجيش السوداني، مؤكدًا أن عمليات التخريب طالت... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T10:35+0000

2025-02-13T10:35+0000

2025-02-13T10:35+0000

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وأشار حمزة في حوار أدلى به لقناة "الجزيرة"، إلى أن الجيش السوداني يتقدم في كافة المحاور خصوصا في ولاية الخرطوم، وقريبا ستعلن الخرطوم خالية من التمرد، فيما تعمل سلطات الولاية بالتعاون مع الحكومة السودانية على تأمين عودة النازحين إلى منازلهم.وأوضح حمزة أن أي تقدم للجيش السوداني يتبعه إزالة مخلفات الحرب من قذائف ومخلفات عسكرية، بالإضافة إلى التعامل مع الجثث المنتشرة عبر الأجهزة المختصة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر، مؤكدا أن الولاية تعمل على توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية لتسهيل عودة المواطنين.وأضاف أن ولاية الخرطوم أعدت دراسات حول احتياجات إعادة الإعمار، تم رفعها إلى مجلس السيادة، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع دمرت معظم محطات المياه الكبيرة، مما اضطر السلطات للاعتماد على الآبار. كما أشار إلى أن شبكات الكهرباء تأثرت بشكل كبير بسبب توقف المحطات الحرارية وتعديات قوات الدعم السريع.وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد الوالي أن المستشفيات الكبرى مثل مستشفى أم درمان تعرضت لتخريب كبير، وأن مستشفى النو في أم درمان يعمل فوق طاقته، لافتًا إلى أن الولاية تعمل مع الحكومة الاتحادية على تأهيل المستشفيات المتضررة، رغم التحديات الأمنية التي تشمل استهداف الكوادر الصحية.وعن عودة المواطنين إلى المناطق المحررة، قال حمزة إن الولاية تواجه تحديات كبيرة في توفير الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد العائدين. وأشار إلى أن هناك خططًا لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم، لكنها ما زالت قيد الدراسة.وفيما يتعلق بالوجود الأجنبي غير القانوني، أكد الوالي أن الولاية تعمل على تقنين أوضاع اللاجئين وإعادتهم إلى معسكرات اللجوء، مشيرًا إلى أن بعضهم متورط في أعمال عدائية ضد الدولة. وطالب بضرورة التعامل مع هذه القضية بحزم وفقًا للقوانين الدولية.واختتم حمزة بالتأكيد أن الولاية تعمل على إعادة الحياة إلى المناطق المحررة بأسرع وقت ممكن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.أكد الفريق خالد ثالث، رئيس حركة "شباب التغيير والعدالة" السودانية، أن الجيش السوداني تحوّل من الدفاع إِلى الهجوم في الآونة الأخيرة، وأمسك بزمام المبادرة ويحقق انتصارات يشاهدها الجميع، مشيرا إلى هذا الأمر كان نتيجة لالتفاف أبناء وبنات السودان ووقوف قوى الكفاح المسلح ذات الخط الوطني صفا واحدا مع الجيش السوداني.وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "وقف الشعب السوداني كله داعما لمعركة الكرامة، علاوة على ذلك فإن لدى السودان كدولة أصدقاء لم يبخلوا وكانت لديهم مواقف واضحة، لذا استطاع الجيش السوداني أن يستعيد أنفاسه ويرتب صفوفه، والآن بدأ يتحرك للأمام لتحرير الأرض، هذا الحراك أيضا هو نتيجة للتضحيات الكبيرة والقتال بشجاعته واستبساله المعهود من قبل".وأضاف ثالث: "أسهمت الحركات المسلحة بشكل كبير في المستجدات على الجبهات لأنها تجيد الأسلوب الذي يستخدمه الدعم السريع، حيث أن الدعم السريع سبق وأِن فعل نفس الشىء خلال قتاله ضد حركات الكفاح المسلح، حيث استقطب عناصر من نفس بيئة الحركات المسلحة ولها دراية بهم وقام بتدريبهم ومارسوا نفس السلوك في الفترة الماضية".

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