https://sarabic.ae/20250213/وزير-التحول-الرقمي-في-مقدونيا-الشمالية-يتحدث-عن-علاقة-بلاده-مع-روسيا-فيديو-1097752534.html
وزير التحول الرقمي في مقدونيا الشمالية يتحدث عن علاقة بلاده مع روسيا... فيديو
وزير التحول الرقمي في مقدونيا الشمالية يتحدث عن علاقة بلاده مع روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث ستيفان أنتونوفسكي، وزير التحول الرقمي في حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، عن مشاركة بلاده في قمة الحكومات العالمية في دبي، وعن علاقات بلاده مع روسيا. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T14:45+0000
2025-02-13T14:45+0000
2025-02-13T15:31+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على هامش القمة، قال فيها إن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة للتعاون مع زملائنا من جميع أنحاء العالم.وتابع: "هذه فرصة عظيمة للتعاون مع القادة العظماء لهذا البلد، في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة".وأردف: "أشكر المنظمين على هذا الحدث الرائع"، مضيفا: "شاركت في العديد من الفعاليات هذا العام، لكن هذا الحدث ربما هو الأفضل من حيث التنظيم".وقال وزير التحول الرقمي إن هذه القمة تسهم في تبادل الخبراء لخدمة الحكومة ولدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي إضافة إلى دور الأمن السيبراني في عملية التحول الرقمي".واستطرد: "بالنسبة لبلدي، أرى أنها فرصة عظيمة للتعاون خاصة أن لدينا تعاون ثنائي ودي للغاية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف: "أعتقد أن هذا سيساعد في زيادة تعاوننا بما يسهم في تعزيز مصالح مواطني البلدين".وعن علاقة بلاده بروسيا، قال ستيفان أنتونوفسكي إن العلاقات بين البلدين تعتمد على الاعتراف المتبادل والشفافية والمساءلة بما يصب في مصلحة الدولتين".وتستضيف الإمارات فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.
https://sarabic.ae/20250212/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يشيد-في-تصريحات-لـسبوتنيك-بالقمة-العالمية-للحكومات-1097720846.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة
وزير التحول الرقمي في مقدونيا الشمالية يتحدث عن علاقة بلاده مع روسيا... فيديو
14:45 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 13.02.2025)
حصري
تحدث ستيفان أنتونوفسكي، وزير التحول الرقمي في حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، عن مشاركة بلاده في قمة الحكومات العالمية في دبي، وعن علاقات بلاده مع روسيا.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك
"، اليوم الخميس، على هامش القمة، قال فيها إن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة للتعاون مع زملائنا من جميع أنحاء العالم.
وتابع: "هذه فرصة عظيمة للتعاون مع القادة العظماء لهذا البلد، في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة".
وأردف: "أشكر المنظمين على هذا الحدث الرائع"، مضيفا: "شاركت في العديد من الفعاليات هذا العام، لكن هذا الحدث ربما هو الأفضل من حيث التنظيم".
وقال وزير التحول الرقمي إن هذه القمة تسهم في تبادل الخبراء لخدمة الحكومة
ولدعم الابتكار والذكاء الاصطناعي إضافة إلى دور الأمن السيبراني في عملية التحول الرقمي".
واستطرد: "بالنسبة لبلدي، أرى أنها فرصة عظيمة للتعاون خاصة أن لدينا تعاون ثنائي ودي للغاية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيساعد في زيادة تعاوننا بما يسهم في تعزيز مصالح مواطني البلدين".
وعن علاقة بلاده بروسيا، قال ستيفان أنتونوفسكي إن العلاقات بين البلدين تعتمد على الاعتراف المتبادل والشفافية والمساءلة بما يصب في مصلحة الدولتين".
وتستضيف الإمارات فعاليات القمة العالمية
للحكومات في إمارة دبي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، حيث تشهد مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك.