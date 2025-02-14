https://sarabic.ae/20250214/حارة-وحلوة-كشف-سر-رائحة-تحنيط-المومياوات-المصرية-1097771977.html
"حارة" و"حلوة"... كشف سر "رائحة تحنيط" المومياوات المصرية
"حارة" و"حلوة"... كشف سر "رائحة تحنيط" المومياوات المصرية
سبوتنيك عربي
لا يحظى سوى عدد قليل من الزوار الذين يتجولون في صالات عرض المومياوات في المتحف المصري في القاهرة بالفرصة، أو ربما الرغبة، في استنشاق الروائح المنبعثة من... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T09:42+0000
2025-02-14T09:42+0000
2025-02-14T09:42+0000
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وقامت دراسة جديدة بالتقاط وتحليل روائح 9 مومياوات بشرية في مجموعات المتحف، وجرى وصف الروائح على أنها "خشبية"، وحلوة" و"حارة"، كما انبعثت من العديد من المومياوات روائح من الدخان والعفن والزهور والغبار، من بين روائح أخرى.وتابع سترليتش: "كانت رائحتها تشبه رائحة مستحضرات التجميل تقريبًا، رائحة حلوة وعشبية لطيفة".وأوضح سترليتش، التي قاد البحث إلى جانب، علي عبد الحليم، المدير العام للمتحف المصري في القاهرة، عالم آثار في جامعة عين شمس في مصر، أن الروائح تقدم تلميحات حول قصص حياة هذه المومياوات، منذ تحضيرها لأول مرة وحتى معالجات الحفظ التي خضعت لها بعد التنقيب.يذكر أن التحنيط في مصر القديمة كان يشمل بشكل طبيعي دهن الجسم بالزيوت والراتنجات (المواد الصمغية) بما في ذلك الصنوبر وخشب الأرز لحفظ الجسد والروح في الحياة الأخرى وإعطائها رائحة طيبة.اكتشافات جديدة في سقارة تكشف أسرارا جديدة عن الحضارة الفرعونية.. صورمنها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
https://sarabic.ae/20250106/مصر-تكشف-سر-ساحر-الآلهة-سركت-في-اكتشاف-أثري-نادر-1096524351.html
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علوم, مصر, منوعات, العالم العربي
علوم, مصر, منوعات, العالم العربي
"حارة" و"حلوة"... كشف سر "رائحة تحنيط" المومياوات المصرية
لا يحظى سوى عدد قليل من الزوار الذين يتجولون في صالات عرض المومياوات في المتحف المصري في القاهرة بالفرصة، أو ربما الرغبة، في استنشاق الروائح المنبعثة من التوابيت المذهبة والأجساد المحنطة الملفوفة بعناية، والمعروضة في صناديق زجاجية.
وقامت دراسة جديدة بالتقاط وتحليل روائح 9 مومياوات بشرية في مجموعات المتحف، وجرى وصف الروائح على أنها "خشبية"، وحلوة" و"حارة"، كما انبعثت من العديد من المومياوات روائح من الدخان والعفن والزهور والغبار، من بين روائح أخرى.
وقال الباحث الرئيسي المشارك، ماتيغا سترليتش، من جامعة ليوبليانا: "كان من المذهل تمامًا أن تختلف رائحة المومياوات التسع".
وتابع سترليتش: "كانت رائحتها تشبه رائحة مستحضرات التجميل تقريبًا، رائحة حلوة وعشبية لطيفة".
وأوضح سترليتش، التي قاد البحث إلى جانب، علي عبد الحليم، المدير العام للمتحف المصري في القاهرة، عالم آثار في جامعة عين شمس في مصر، أن الروائح تقدم تلميحات حول قصص حياة هذه المومياوات
، منذ تحضيرها لأول مرة وحتى معالجات الحفظ التي خضعت لها بعد التنقيب.
وأضاف: "يساعدنا هذا البحث الرائد حقا في تخطيط عمليات الحفظ بشكل أفضل، وفهم مواد التحنيط القديمة، ويضيف طبقة أخرى من البيانات لإثراء عرض المتحف للجثث المحنطة".
يذكر أن التحنيط في مصر القديمة كان يشمل بشكل طبيعي دهن الجسم بالزيوت والراتنجات (المواد الصمغية) بما في ذلك الصنوبر وخشب الأرز لحفظ الجسد والروح في الحياة الأخرى وإعطائها رائحة طيبة.