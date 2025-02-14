https://sarabic.ae/20250214/مشاهد-للحظة-وصول-المواطن-الروسي-المفرج-عنه-من-أمريكا-إلى-موسكو-1097768305.html
مشاهد للحظة وصول المواطن الروسي المفرج عنه من أمريكا إلى موسكو
مشاهد للحظة وصول المواطن الروسي المفرج عنه من أمريكا إلى موسكو
سبوتنيك عربي
وصلت طائرة تقل المواطن الروسي ألكسندر فينيك، المفرج عنه في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم إلى موسكو، في إطار تبادل شمل مواطنا أمريكيا... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:17+0000
2025-02-14T08:17+0000
2025-02-14T08:17+0000
روسيا
البيت الأبيض
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وحطت طائرة أمريكية تتبع لحكومة الولايات المتحدة في مطار فنوكوفو في موسكو قادمة من تركيا، على متنها المواطن الروسي ألكسندر فينيك.أكد البيت الأبيض أن الروسي ألكسندر فينيك "الذي أدين سابقًا في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال"، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد قالت أمس الأربعاء: "كما تعلمون، لقد أكدنا أن ألكسندر فينيك سيعود إلى وطنه قريبًا، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".الجدير بالذكر أن محكمة فرنسية، كانت قد حكمت على فينيك بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال. وتم تسليمه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أقر في مايو/أيار 2024، بالذنب في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وكان من المقرر النطق بالحكم في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250212/البيت-الأبيض-يؤكد-تسليم-المواطن-الروسي-ألكسندر-فينيك-إلى-بلاده-قريبا-1097727727.html
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روسيا, البيت الأبيض
مشاهد للحظة وصول المواطن الروسي المفرج عنه من أمريكا إلى موسكو
حصري
وصلت طائرة تقل المواطن الروسي ألكسندر فينيك، المفرج عنه في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم إلى موسكو، في إطار تبادل شمل مواطنا أمريكيا كان مسجونا في روسيا.
وحطت طائرة أمريكية تتبع لحكومة الولايات المتحدة في مطار فنوكوفو في موسكو قادمة من تركيا، على متنها المواطن الروسي ألكسندر فينيك.
ورصدت عدسات الكاميرات فينيك وهو ينزل من الطائرة حاملا صندوقا من الورق المقوى، حيث كان باستقباله عدد من الأشخاص.
أكد البيت الأبيض أن الروسي ألكسندر فينيك "الذي أدين سابقًا في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال"، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قد قالت أمس الأربعاء: "كما تعلمون، لقد أكدنا أن ألكسندر فينيك سيعود إلى وطنه قريبًا، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".
الجدير بالذكر أن محكمة فرنسية، كانت قد حكمت على فينيك بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال. وتم تسليمه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أقر في مايو/أيار 2024، بالذنب في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وكان من المقرر النطق بالحكم في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.
وكان فوغل، البالغ 61 عاما من العمر، قد اعتقل في مطار "شيريميتيفو" الدولي في ضواحي العاصمة موسكو، في عام 2021، وقد وُجهت إليه تهمة تهريب وحيازة المخدرات على نطاق واسع. وفي عام 2022، قضت محكمة بالقرب من موسكو، بسجنه لمدة 14 عامًا في سجن شديد الحراسة.
وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"
، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.