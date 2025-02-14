https://sarabic.ae/20250214/36-من-أصل-50-معدنا-نادرا-موجودا-في-أوكرانيا-يسيل-لعاب-أمريكا--1097772772.html
36 من أصل 50 معدنا نادرا موجودا في أوكرانيا "يسيل لعاب" أمريكا
36 من أصل 50 معدنا نادرا موجودا في أوكرانيا "يسيل لعاب" أمريكا
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا للبيانات المفتوحة، يكشف أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T10:18+0000
2025-02-14T10:18+0000
2025-02-14T10:18+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103593/62/1035936232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc6bee6b8d1d987a0cfccd1d9970b9f1.jpg
وفقا لمصادر مختلفة، يتم استخراج سبعة فقط من أصل 50 معدنا مهمة على نطاق صناعي في أوكرانيا، وبالتالي، تعد البلاد منتجًا مهمًا للتيتانيوم، وفي نهاية عام 2022، بلغت حصتها نحو 2%، وفي عام 2019 بلغت ذروتها عند 7%.بالإضافة إلى ذلك، أنتجت البلاد نحو 2% من المنغنيز في العالم في عام 2022، مقارنة بما يزيد قليلاً على 3% في عام 2019.وقامت "سبوتنيك" بتحليل أحدث البيانات المتاحة من دائرة الدولة للجيولوجيا وباطن الأرض في أوكرانيا، والبنية التحتية للبيانات الجيولوجية الأوروبية، والتقارير التحليلية من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وبيانات التعدين العالمية، وعدد من الأوراق العلمية في مجال الجيولوجيا.وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سمحت بنقل معادن أرضية نادرة إلى الولايات المتحدة مقابل المساعدة، لافتة إلى أن تصريح ترامب يتزامن مع بنود ما يسمى “خطة” زيلينسكي.وفي عام 2022، حددت الولايات المتحدة 50 معدنًا بالغ الأهمية، منها 36 عنصرًا يمكن العثور عليها في أوكرانيا بكميات متفاوتة.وفي الوقت نفسه، رفضت الشركات المحلية نفسها استخراج بعض هذه المعادن، على سبيل المثال، على الرغم من وجود خامات الألومنيوم في البلاد، فضّل منتجو المعادن المحليون استيراد الخام لتصنيع المنتجات، كل ذلك بسبب تعقيده العالي وعدم جدواه الاقتصادية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، انخفض إنتاجهما في أوكرانيا إلى الصفر، في الوقت الحالي، لا توجد بيانات تشير إلى انتعاش الإنتاج.خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند
https://sarabic.ae/20250203/المعادن-كيف-تؤثر-قرارات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-كندا-والمكسيك؟-1097421017.html
https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103593/62/1035936232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_33233e7c8942ef10a345aec9421a43d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
36 من أصل 50 معدنا نادرا موجودا في أوكرانيا "يسيل لعاب" أمريكا
أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا للبيانات المفتوحة، يكشف أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط بكميات كبيرة.
وفقا لمصادر مختلفة، يتم استخراج سبعة فقط من أصل 50 معدنا مهمة على نطاق صناعي في أوكرانيا، وبالتالي، تعد البلاد منتجًا مهمًا للتيتانيوم، وفي نهاية عام 2022، بلغت حصتها نحو 2%، وفي عام 2019 بلغت ذروتها عند 7%.
بالإضافة إلى ذلك، أنتجت البلاد نحو 2% من المنغنيز في العالم في عام 2022، مقارنة بما يزيد قليلاً على 3% في عام 2019.
كما استخرجت أوكرانيا البريليوم والهافنيوم والغرافيت والمغنيسيوم والزركونيوم، حتى أن البلاد صدرت كل هذه المعادن، باستثناء الأخيرين، في العام الماضي.
وقامت "سبوتنيك" بتحليل أحدث البيانات المتاحة من دائرة الدولة للجيولوجيا وباطن الأرض في أوكرانيا، والبنية التحتية للبيانات الجيولوجية الأوروبية، والتقارير التحليلية من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وبيانات التعدين العالمية، وعدد من الأوراق العلمية في مجال الجيولوجيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سمحت بنقل معادن أرضية نادرة إلى الولايات المتحدة مقابل المساعدة، لافتة إلى أن تصريح ترامب يتزامن مع بنود ما يسمى “خطة” زيلينسكي.
وفي عام 2022، حددت الولايات المتحدة 50 معدنًا بالغ الأهمية، منها 36 عنصرًا يمكن العثور عليها في أوكرانيا بكميات متفاوتة.
ويمكن العثور على 17 عنصرًا فقط بكميات كبيرة في أوكرانيا، بما في ذلك خامات الألومنيوم والليثيوم والكوبالت وخامات النيكل والسكانديوم والتنتالوم.
وفي الوقت نفسه، رفضت الشركات المحلية نفسها استخراج بعض هذه المعادن، على سبيل المثال، على الرغم من وجود خامات الألومنيوم في البلاد، فضّل منتجو المعادن المحليون استيراد الخام لتصنيع المنتجات، كل ذلك بسبب تعقيده العالي وعدم جدواه الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أنه تم استخراج بعض المعادن في أوكرانيا، كمنتج ثانوي للفحم، وهكذا، حتى عام 2022، تلقت أوكرانيا الغاليوم والغرمانيوم من الفحم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، انخفض إنتاجهما في أوكرانيا إلى الصفر، في الوقت الحالي، لا توجد بيانات تشير إلى انتعاش الإنتاج.