https://sarabic.ae/20250214/36-من-أصل-50-معدنا-نادرا-موجودا-في-أوكرانيا-يسيل-لعاب-أمريكا--1097772772.html

36 من أصل 50 معدنا نادرا موجودا في أوكرانيا "يسيل لعاب" أمريكا

36 من أصل 50 معدنا نادرا موجودا في أوكرانيا "يسيل لعاب" أمريكا

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا للبيانات المفتوحة، يكشف أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T10:18+0000

2025-02-14T10:18+0000

2025-02-14T10:18+0000

اقتصاد

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وفقا لمصادر مختلفة، يتم استخراج سبعة فقط من أصل 50 معدنا مهمة على نطاق صناعي في أوكرانيا، وبالتالي، تعد البلاد منتجًا مهمًا للتيتانيوم، وفي نهاية عام 2022، بلغت حصتها نحو 2%، وفي عام 2019 بلغت ذروتها عند 7%.بالإضافة إلى ذلك، أنتجت البلاد نحو 2% من المنغنيز في العالم في عام 2022، مقارنة بما يزيد قليلاً على 3% في عام 2019.وقامت "سبوتنيك" بتحليل أحدث البيانات المتاحة من دائرة الدولة للجيولوجيا وباطن الأرض في أوكرانيا، والبنية التحتية للبيانات الجيولوجية الأوروبية، والتقارير التحليلية من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وبيانات التعدين العالمية، وعدد من الأوراق العلمية في مجال الجيولوجيا.وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سمحت بنقل معادن أرضية نادرة إلى الولايات المتحدة مقابل المساعدة، لافتة إلى أن تصريح ترامب يتزامن مع بنود ما يسمى “خطة” زيلينسكي.وفي عام 2022، حددت الولايات المتحدة 50 معدنًا بالغ الأهمية، منها 36 عنصرًا يمكن العثور عليها في أوكرانيا بكميات متفاوتة.وفي الوقت نفسه، رفضت الشركات المحلية نفسها استخراج بعض هذه المعادن، على سبيل المثال، على الرغم من وجود خامات الألومنيوم في البلاد، فضّل منتجو المعادن المحليون استيراد الخام لتصنيع المنتجات، كل ذلك بسبب تعقيده العالي وعدم جدواه الاقتصادية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، انخفض إنتاجهما في أوكرانيا إلى الصفر، في الوقت الحالي، لا توجد بيانات تشير إلى انتعاش الإنتاج.خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند

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