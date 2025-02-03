https://sarabic.ae/20250203/المعادن-كيف-تؤثر-قرارات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-كندا-والمكسيك؟-1097421017.html
المعادن... كيف تؤثر قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك؟
المعادن... كيف تؤثر قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك؟
سبوتنيك عربي
ذكر محلل أسواق السلع الأساسية في مزود البيانات "سي بوندز"، فيكتور بوبلافسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن أسعار المعادن العالمية قد تظل عند مستوى مرتفع باستمرار، على... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:08+0000
2025-02-03T09:08+0000
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ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لفرض عدد من رسوم الاستيراد، ابتداءً من الرابع من فبراير/شباط، بمعدل 25%، يتم فرضها على جميع البضائع القادمة من كندا، باستثناء موارد الطاقة، والتي سيكون معدلها 10%.كما ستكون الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك 25%، ويتم فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، بالإضافة إلى تلك السارية بالفعل.وعلق بوبلافسكي على الإجراءات الحمائية التي اتخذها ترامب، موضحا أن كندا هي أكبر مورد للألمنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة، والمكسيك هي واحدة من أكبر موردي الألومنيوم والصلب للولايات المتحدة، مضيفا أنه "مع التعريفات الطويلة الأجل، يمكن أن تظل أسعار الصلب والألمنيوم والنحاس مستقرة عند مستويات مرتفعة".وأوضح بوبلافسكي أن الصين هي المصدر الرئيسي للصلب والنحاس، وأن الصين ككل لاعب رئيسي في سوق المعادن العالمية.وأضاف بوبلافسكي: "يظل فرض الرسوم على واردات المعادن أداة مهمة للسياسة الاقتصادية الأمريكية، لكن تنفيذها سيؤدي حتما إلى سلسلة من ردود الفعل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة التوترات التجارية".وأشار الخبير إلى أن "رد فعل السوق حتى الآن ضعيف على تصريحات ترامب ذات الصلة، والتي أدلى بها في نهاية يناير/ كانون الثاني، لكن ديناميكيات الأسعار "تظهر التوتر".وانخفض سعر الألومنيوم (من 24 إلى 27 يناير) بشكل طفيف، من 2637 دولارًا للطن إلى 2612 دولارًا، وخلص المحلل إلى أن تذبذب أسعار النحاس (من 24 إلى 28 يناير) من 4.29 دولار للرطل إلى 4.27 دولار يعكس حذر التجار.نائب المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدةالصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
المعادن... كيف تؤثر قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك؟
ذكر محلل أسواق السلع الأساسية في مزود البيانات "سي بوندز"، فيكتور بوبلافسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن أسعار المعادن العالمية قد تظل عند مستوى مرتفع باستمرار، على المدى الطويل، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الألومنيوم والنحاس والصلب، من كندا والمكسيك والصين.
ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لفرض عدد من رسوم الاستيراد، ابتداءً من الرابع من فبراير/شباط، بمعدل 25%، يتم فرضها على جميع البضائع القادمة من كندا، باستثناء موارد الطاقة، والتي سيكون معدلها 10%.
كما ستكون الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك 25%، ويتم فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، بالإضافة إلى تلك السارية بالفعل.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الكندية، ستحد من وصول واشنطن إلى السلع الأمنية الحيوية، بما في ذلك اليورانيوم والصلب والألومنيوم.
وعلق بوبلافسكي على الإجراءات الحمائية التي اتخذها ترامب، موضحا أن كندا هي أكبر مورد للألمنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة، والمكسيك هي واحدة من أكبر موردي الألومنيوم والصلب للولايات المتحدة، مضيفا أنه "مع التعريفات الطويلة الأجل، يمكن أن تظل أسعار الصلب والألمنيوم والنحاس مستقرة عند مستويات مرتفعة".
وأوضح بوبلافسكي أن الصين هي المصدر الرئيسي للصلب والنحاس، وأن الصين ككل لاعب رئيسي في سوق المعادن العالمية.
ووفقا له، بالنسبة لروسيا، فإن فرض الرسوم الجمركية قد يعني انخفاضا في حجم الصادرات العالمية إلى الولايات المتحدة، وزيادة في أسعار المعادن في الأسواق الأخرى. ويعتقد المحلل أن شركتي روسال ونوريلسك نيكل، المنتجين الروسيين الرئيسيين، سيكونان قادرين على إعادة توجيه نفسيهما نحو الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين.
وأضاف بوبلافسكي: "يظل فرض الرسوم على واردات المعادن أداة مهمة للسياسة الاقتصادية الأمريكية، لكن تنفيذها سيؤدي حتما إلى سلسلة من ردود الفعل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة التوترات التجارية".
وأشار الخبير إلى أن "رد فعل السوق حتى الآن ضعيف على تصريحات ترامب ذات الصلة، والتي أدلى بها في نهاية يناير/ كانون الثاني، لكن ديناميكيات الأسعار "تظهر التوتر".
وبذلك، ارتفع سعر الفولاذ خلال الأسبوع الماضي (من 23 إلى 27 كانون الثاني/يناير)، بحسب "سي بوندز"، من 688 دولاراً للطن إلى 733 دولاراً.
وانخفض سعر الألومنيوم (من 24 إلى 27 يناير) بشكل طفيف، من 2637 دولارًا للطن إلى 2612 دولارًا، وخلص المحلل إلى أن تذبذب أسعار النحاس (من 24 إلى 28 يناير) من 4.29 دولار للرطل إلى 4.27 دولار يعكس حذر التجار.