https://sarabic.ae/20250215/البيت-الأبيض-ينشر-رسالة-تهديد-في-عيد-الحب-مع-قلب-أحمر-لمن-يوجهها؟-1097791030.html

البيت الأبيض ينشر رسالة تهديد في "عيد الحب" مع قلب أحمر.. لمن يوجهها؟

البيت الأبيض ينشر رسالة تهديد في "عيد الحب" مع قلب أحمر.. لمن يوجهها؟

سبوتنيك عربي

نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الموافق 14 فبراير وهو "عيد الحب"، رسالة تهديد على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي كتبت على خلفية وردية مرفقة بقلب أحمر... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T05:37+0000

2025-02-15T05:37+0000

2025-02-15T05:38+0000

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وتحمل رسالة البيت الأبيض تهديدًا للمهاجرين الذين يفكرون في دخول الولايات المتحدة دون تأشيرات أو أوراق قانونية. وجاء في الرسالة: "الورد أحمر والبنفسج أزرق، تعال إلى هنا بشكل غير قانوني وسنقوم بترحيلك".وزُينت البطاقة بقلوب وصور للرئيس دونالد ترامب ورئيس وكالة الجمارك وحماية الحدود توم هومان، وظهرا فيها بعابسين.وفي وقت سابق، ندد البابا فرنسيس، هذا الأسبوع، بنية إدارة ترامب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، واصفًا هذه السياسة بأنها "أزمة كبرى تمس بكرامتهم". فرد هومان على البابا داعيًا إياه إلى "التركيز على الكنيسة الكاثوليكية وتركنا نهتم بحدودنا".وكشف مصدر مطلع على المحادثات الداخلية في دائرة الهجرة والجمارك أن هومان يجري مكالمات يومية مع عملاء الدائرة، حيث أعرب عن إحباطه من أرقام الترحيل المنخفضة، كما أكد مصدر آخر أن هومان "غير سعيد" و"أعرب عن استيائه" من الأعداد القليلة نسبيًا للاعتقالات والترحيلات.يذكر أن إدارة ترامب أعلنت، بعد حفل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلغاء تطبيق "CBP One" الذي كان يسمح للمهاجرين بدخول الولايات المتحدة بطرق قانونية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، عن وصول أول مجموعة مكونة من 10 مهاجرين"يشكلون تهديدا كبيرا" إلى مركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "10 أجانب غير شرعيين شديدي الخطورة وصلوا إلى مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو أمس... ويجري حالياً احتجاز الأفراد العشرة شديدي الخطورة في مرافق شاغرة في المركز".وأضاف البيان: "تتخذ إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية جميع الخطوات اللازمة لضمان احتجازهم بأمان إلى أن يتم إيجاد طريقة لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو إلى مكان آخر مناسب".

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