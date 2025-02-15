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https://sarabic.ae/20250215/بعد-تعادله-مع-سيلتا-فيغو-أتلتيكو-مدريد-يخسر-صدارة-الدوري-الإسباني-1097816272.html
بعد تعادله مع سيلتا فيغو.. أتلتيكو مدريد يخسر صدارة الدوري الإسباني
بعد تعادله مع سيلتا فيغو.. أتلتيكو مدريد يخسر صدارة الدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
تحطمت أحلام لاعبي أتلتيكو مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني بعد تعادل فريقهم مع سيلتا فيغو بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من البطولة. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T21:44+0000
2025-02-15T21:45+0000
مجتمع
رياضة
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
أخبار نادي ريال مدريد
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وكان الفريق يأمل في الفوز ليرفع رصيده إلى 52 نقطة وينتزع صدارة البطولة من منافسه ريال مدريد صاحب الـ51 نقطة.لكن تعادله في مباراة اليوم، جعل رصيده يتوقف عند 50 نقطة فقط ليأتي في المرتبة الثانية بعد الريال، وهي ترتيب يمكن أن يتغير إلى الأسوأ إذا فاز برشلونة على فاليكانو، في المباراة المقررة بين الفريقين، غدا الاثنين.ويمتلك برشلونة 48 نقطة حتى الآن، وإذا تمكن من الفوز في مباراة الغد سيرفع رصيده إلى 51 نقطة ليصبح مع ريال مدريد في المركزين الأول والثاني، ويعيد أتلتيكو مدريد خطوة إلى الوراء ليصبح في المركز الثالث.لكن إذا تعادل برشلونة أو خسر المباراة، فإنه سيظل في المركز الثالث ويبقى أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بالبطولة.وشهدت المباراة تقدم سيلتا فيغو بهدف سجله إياغو أسباس، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أتلتيكو مدريد بهدف ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 81 من عمر المبارة.
https://sarabic.ae/20250212/غوارديولا-يتحدث-عن-خسارة-مانشستر-سيتي-الدرامية-أمام-ريال-مدريد-1097699227.html
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رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أتلتيكو مدريد, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أتلتيكو مدريد, أخبار نادي ريال مدريد

بعد تعادله مع سيلتا فيغو.. أتلتيكو مدريد يخسر صدارة الدوري الإسباني

21:44 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 21:45 GMT 15.02.2025)
© Getty Images / Denis Doyle / Contributorمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني
مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / Denis Doyle / Contributor
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تحطمت أحلام لاعبي أتلتيكو مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني بعد تعادل فريقهم مع سيلتا فيغو بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من البطولة.
وكان الفريق يأمل في الفوز ليرفع رصيده إلى 52 نقطة وينتزع صدارة البطولة من منافسه ريال مدريد صاحب الـ51 نقطة.
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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غوارديولا يتحدث عن خسارة مانشستر سيتي "الدرامية" أمام ريال مدريد
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لكن تعادله في مباراة اليوم، جعل رصيده يتوقف عند 50 نقطة فقط ليأتي في المرتبة الثانية بعد الريال، وهي ترتيب يمكن أن يتغير إلى الأسوأ إذا فاز برشلونة على فاليكانو، في المباراة المقررة بين الفريقين، غدا الاثنين.
ويمتلك برشلونة 48 نقطة حتى الآن، وإذا تمكن من الفوز في مباراة الغد سيرفع رصيده إلى 51 نقطة ليصبح مع ريال مدريد في المركزين الأول والثاني، ويعيد أتلتيكو مدريد خطوة إلى الوراء ليصبح في المركز الثالث.
لكن إذا تعادل برشلونة أو خسر المباراة، فإنه سيظل في المركز الثالث ويبقى أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بالبطولة.
وشهدت المباراة تقدم سيلتا فيغو بهدف سجله إياغو أسباس، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أتلتيكو مدريد بهدف ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 81 من عمر المبارة.
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