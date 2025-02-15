تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250215/تقرير-نتنياهو-يوصي-بالاستمرار-في-تطبيق-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097816425.html
تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره للدعم المطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بعد الإفراج عن ثلاثة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T21:39+0000
2025-02-15T21:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، مساء اليوم السبت، أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس إطلاق سراحهم مسبقا".وأكد بيان مكتب نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل، موصيا باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.ويأتي هذا فيما أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
https://sarabic.ae/20250215/تقرير-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-تدعو-إلى-التظاهر-للمطالبة-بالإفراج-الفوري-عمن-تبقى-في-الأسر-1097810999.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

21:39 GMT 15.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره للدعم المطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بعد الإفراج عن ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في وقت سابق من اليوم السبت.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، مساء اليوم السبت، أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس إطلاق سراحهم مسبقا".
وأكد بيان مكتب نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل، موصيا باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
تقرير: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو إلى التظاهر للمطالبة بالإفراج الفوري عمن تبقى في الأسر
15:47 GMT
ويأتي هذا فيما أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала