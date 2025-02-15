https://sarabic.ae/20250215/تقرير-نتنياهو-يوصي-بالاستمرار-في-تطبيق-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097816425.html

تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره للدعم المطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، بعد الإفراج عن ثلاثة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T21:39+0000

2025-02-15T21:39+0000

2025-02-15T21:39+0000

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وذكر مكتب نتنياهو في بيان له، مساء اليوم السبت، أن "الموقف الحازم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاثة من رهائننا اليوم، رغم رفض حماس إطلاق سراحهم مسبقا".وأكد بيان مكتب نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل، موصيا باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.ويأتي هذا فيما أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.

https://sarabic.ae/20250215/تقرير-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-تدعو-إلى-التظاهر-للمطالبة-بالإفراج-الفوري-عمن-تبقى-في-الأسر-1097810999.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار