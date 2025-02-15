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https://sarabic.ae/20250215/للترفيه-والقتال-أبرز-5-روبوتات-صينية-فيديو-1097815262.html
للترفيه والقتال.. أبرز 5 روبوتات صينية.. فيديو
للترفيه والقتال.. أبرز 5 روبوتات صينية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصبحت الصين من الدول الرائدة في مجال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك الاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T20:39+0000
2025-02-15T20:39+0000
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الصين
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فبينما تقوم بتطوير روبوتات لأغراض ترفيهية مختلفة، فإنها تطور أيضا روبوتات يمكن استخدامها لمهام عسكرية متنوعة بما فيها العمليات القتالية.وفيما يلي أبرز 5 روبوتات فائقة الذكاء تطورها الصين للأغراض الترفيهية والعسكرية:ولتعزيز قدرات الروبوتات الصينية يواصل العلماء الصينيون أبحاثهم لتطوير روبوتات أكثر مرونة وأكثر قدرة على مزاولة الأنشطة المختلفة ويشمل ذلك وضع برامج خاصة لمساعدة الروبوت في النهوض من الأرض مثل البشر.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصين
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين

للترفيه والقتال.. أبرز 5 روبوتات صينية.. فيديو

20:39 GMT 15.02.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributorروبوت صيني
روبوت صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Getty Images / CFOTO / Contributor
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أصبحت الصين من الدول الرائدة في مجال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك الاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء.
فبينما تقوم بتطوير روبوتات لأغراض ترفيهية مختلفة، فإنها تطور أيضا روبوتات يمكن استخدامها لمهام عسكرية متنوعة بما فيها العمليات القتالية.

وفيما يلي أبرز 5 روبوتات فائقة الذكاء تطورها الصين للأغراض الترفيهية والعسكرية:

روبوتات بأشكال الكلاب: هذا النوع من الروبوتات ليس لعمليات الترفيه فقط وإنما يتم استخدام بعضها لأهداف عسكرية وأبرزها "جو - 2" و"بي - 1".
روبوتات"هيومانويد" وهي مصممة لتعمل بالذكاء الاصطناعي لأغراض تجارية وتعليمية.
روبوتات "هيومانويد دي - 9": مصممة للمشاركة في بيئات عمل مختلفة حيث يمكنها التكيف مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الحياتية.
الروبوتات البشرية: هي روبوتات مصممة لتنفيذ أدق المهام المنزلية ويشمل ذلك نقل الأشياء الحساسة وبعضها يمكنه الإمساك ببيضة وتسليمها لشخص آخر دون أن يتسبب في تكسير قشرتها الرقيقة.
روبوتات "هيومانويد ووكر إس": مصممة للمساعدة في تحسين مهام العمل ويمكنها المشاركة في أنشطة ميدانية مختلفة.
ولتعزيز قدرات الروبوتات الصينية يواصل العلماء الصينيون أبحاثهم لتطوير روبوتات أكثر مرونة وأكثر قدرة على مزاولة الأنشطة المختلفة ويشمل ذلك وضع برامج خاصة لمساعدة الروبوت في النهوض من الأرض مثل البشر.
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