https://sarabic.ae/20250215/مكتب-نتنياهو-ننسق-مع-واشنطن-لإعادة-جميع-الرهائن-بأسرع-وقت-1097800882.html
مكتب نتنياهو: ننسق مع واشنطن لإعادة جميع الرهائن بأسرع وقت
مكتب نتنياهو: ننسق مع واشنطن لإعادة جميع الرهائن بأسرع وقت
سبوتنيك عربي
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على "حماس" لإطلاق سراح كافة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T10:00+0000
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وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن تل أبيب استعادت اليوم 3 من المحتجزين في قطاع غزة، متهما "حماس" بمحاولة خرق الاتفاق هذا الأسبوع وخلق أزمة وهمية بمزاعم كاذبة.وأضاف البيان أن "إعادة المختطفين جاءت بفضل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدا أن هذه التصريحات ستجعل إطلاق سراح المحتجزين مستمر.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.وسلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إنه تم تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بالمركبة التي استولت عليها في 7 أكتوبر 2023.وبدورها، أشارت حماس إلى أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".وتعتبر عملية التبادل هذه السادسة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن في وقت سابق.
https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html
https://sarabic.ae/20250215/انتهاء-عملية-تسليم-الدفعة-السادسة-من-المحتجزين-الإسرائيليين-في-قطاع-غزة--1097797877.html
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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
مكتب نتنياهو: ننسق مع واشنطن لإعادة جميع الرهائن بأسرع وقت
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على "حماس" لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت ممكن.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له
، إن تل أبيب استعادت اليوم 3 من المحتجزين في قطاع غزة، متهما "حماس" بمحاولة خرق الاتفاق هذا الأسبوع وخلق أزمة وهمية بمزاعم كاذبة.
وأضاف البيان أن "إعادة المختطفين جاءت بفضل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدا أن هذه التصريحات ستجعل إطلاق سراح المحتجزين مستمر.
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة
من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
وانتشرت عناصر من "كتائب القسام" قبل بدء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، قرب منزل قائد حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، في خان يونس جنوبي القطاع، في حين وصلت فرق الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.
وسلمت "حماس"
الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر، وبدورها انطلقت مركبات الصليب الأحمر باتجاه القوات الإسرائيلية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، ويؤكد أنهم في طريقهم إلى إسرائيل للخضوع لفحص طبي أولي.
وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إنه تم تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بالمركبة التي استولت عليها في 7 أكتوبر 2023.
وبدورها، أشارت حماس إلى أن
"استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرة إلى أن "مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".
وتعتبر عملية التبادل هذه السادسة، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن في وقت سابق.