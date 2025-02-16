https://sarabic.ae/20250216/أهم-حدث-سياسي-في-العالم-يقترب-ما-دور-محمد-بن-سلمان-1097820562.html

أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟

أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟

سبوتنيك عربي

أصبحت المملكة العربية السعودية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاب قوسين أو أدنى من حدث سيكون هو الأهم في العالم حال إتمامه. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T07:51+0000

2025-02-16T07:51+0000

2025-02-16T07:51+0000

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg

وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الروس في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.ورغم عدم الإفصاح عن هوية المسؤولين الروس المشاركين، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الكرملين يعمل على تشكيل فريق تفاوضي عالي المستوى، يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.في السياق ذاته، لمح ترامب إلى إمكانية عقد لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال "المستقبل القريب"، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.والجمعة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية.وكان الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرا الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.

https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html

https://sarabic.ae/20250214/السعودية-تعلن-موقفها-من-عقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-على-أراضيها----عاجل-1097777024.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار