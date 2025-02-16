https://sarabic.ae/20250216/أهم-حدث-سياسي-في-العالم-يقترب-ما-دور-محمد-بن-سلمان-1097820562.html
أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟
أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟
سبوتنيك عربي
أصبحت المملكة العربية السعودية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاب قوسين أو أدنى من حدث سيكون هو الأهم في العالم حال إتمامه. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T07:51+0000
2025-02-16T07:51+0000
2025-02-16T07:51+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الروس في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.ورغم عدم الإفصاح عن هوية المسؤولين الروس المشاركين، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الكرملين يعمل على تشكيل فريق تفاوضي عالي المستوى، يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.في السياق ذاته، لمح ترامب إلى إمكانية عقد لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال "المستقبل القريب"، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.والجمعة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية.وكان الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرا الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
https://sarabic.ae/20250214/السعودية-تعلن-موقفها-من-عقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-على-أراضيها----عاجل-1097777024.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_165cde77633b2ce53fda7ea66bdcf811.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟
أصبحت المملكة العربية السعودية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاب قوسين أو أدنى من حدث سيكون هو الأهم في العالم حال إتمامه.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الروس في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.
كما كشفت التقارير الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الترتيبات، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيصلون إلى السعودية في الأيام المقبلة لعقد محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى.
ورغم عدم الإفصاح عن هوية المسؤولين الروس المشاركين، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الكرملين
يعمل على تشكيل فريق تفاوضي عالي المستوى، يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.
في السياق ذاته، لمح ترامب إلى إمكانية عقد لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال "المستقبل القريب"، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.
وأشار ترامب إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيكون له دور محوري في المحادثات، وهو ما أكده أيضا ويتكوف، الذي شدد على الدور الفعّال للأمير محمد بن سلمان في تأمين الإفراج عن الأمريكي مارك فوغل، الذي كان محتجزا في روسيا.
والجمعة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.
وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية
.
وأضاف البيان: "تعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية".
كما أشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد أبدى خلال اتصاله في الـ 3 من مارس/ أذار 2022 بكل من الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي، استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن السعودية واصلت خلال الـ 3 سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.
وكان الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرا الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية
في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.