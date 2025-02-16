أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250216/أهم-حدث-سياسي-في-العالم-يقترب-ما-دور-محمد-بن-سلمان-1097820562.html
أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟
أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟
سبوتنيك عربي
أصبحت المملكة العربية السعودية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاب قوسين أو أدنى من حدث سيكون هو الأهم في العالم حال إتمامه. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T07:51+0000
2025-02-16T07:51+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الروس في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.ورغم عدم الإفصاح عن هوية المسؤولين الروس المشاركين، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الكرملين يعمل على تشكيل فريق تفاوضي عالي المستوى، يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.في السياق ذاته، لمح ترامب إلى إمكانية عقد لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال "المستقبل القريب"، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.والجمعة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية.وكان الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرا الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
https://sarabic.ae/20250214/السعودية-تعلن-موقفها-من-عقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-على-أراضيها----عاجل-1097777024.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_165cde77633b2ce53fda7ea66bdcf811.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

أهم حدث سياسي في العالم يقترب.. ما دور محمد بن سلمان؟

07:51 GMT 16.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصبحت المملكة العربية السعودية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاب قوسين أو أدنى من حدث سيكون هو الأهم في العالم حال إتمامه.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الروس في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.
كما كشفت التقارير الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الترتيبات، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيصلون إلى السعودية في الأيام المقبلة لعقد محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى.
ورغم عدم الإفصاح عن هوية المسؤولين الروس المشاركين، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الكرملين يعمل على تشكيل فريق تفاوضي عالي المستوى، يضم شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية بارزة.
في السياق ذاته، لمح ترامب إلى إمكانية عقد لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال "المستقبل القريب"، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.

وأشار ترامب إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيكون له دور محوري في المحادثات، وهو ما أكده أيضا ويتكوف، الذي شدد على الدور الفعّال للأمير محمد بن سلمان في تأمين الإفراج عن الأمريكي مارك فوغل، الذي كان محتجزا في روسيا.

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
أمس, 17:09 GMT
والجمعة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موقفها بشأن بمقترح عقد القمة المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها.
وفي بيان رسمي، أشادت الخارجية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان: "تعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية".

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
السعودية تعلن موقفها من عقد قمة بين بوتين وترامب على أراضيها
14 فبراير, 13:04 GMT
كما أشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد أبدى خلال اتصاله في الـ 3 من مارس/ أذار 2022 بكل من الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي، استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن السعودية واصلت خلال الـ 3 سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.
وكان الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرا الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала