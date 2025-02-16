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إعلام: الولايات المتحدة تقترح نشر قوات في حقول النفط الأوكرانية
إعلام: الولايات المتحدة تقترح نشر قوات في حقول النفط الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير نقلا عن أربعة مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت على فلاديمير زيلينسكي منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى 50% من الموارد المعدنية في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T07:28+0000
2025-02-16T07:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت التقارير: "اتفاقية الإنتاج ستكون فرصة لأوكرانيا لسداد مليارات الدولارات للولايات المتحدة من الأسلحة والدعم الذي قدمته لأوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022".وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الوثيقة سلمها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف الأربعاء.في الأشهر الأخيرة، أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بإبرام صفقة مع أوكرانيا من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على الوصول إلى معادنها الأرضية النادرة، والتي تستخدم في صنع مجموعة متنوعة من المنتجات التكنولوجية.قال ترامب، في وقت سابق، إنه يريد أن تحصل الولايات المتحدة على ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا، وألمح إلى أن كييف "وافقت على ذلك بشكل أساسي".أكد فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا أن الوصول إلى الموارد المعدنية يجب أن يكون جزءا من اتفاقية الدعم بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقال زيلينسكي، إنه رفض طلب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بتوقيع اتفاقية بشأن وصول الولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، لأن الوثيقة التي اقترحتها الولايات المتحدة، حسب قوله، لا تتضمن ضمانات أمنية لكييف.رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسيإعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: الولايات المتحدة تقترح نشر قوات في حقول النفط الأوكرانية

07:28 GMT 16.02.2025
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© flickr.com / Expert Infantry
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ذكرت تقارير نقلا عن أربعة مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت على فلاديمير زيلينسكي منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى 50% من الموارد المعدنية في أوكرانيا، معربة عن استعدادها لنشر قوات أمريكية في الحقول لحمايتها.
وقالت التقارير: "اتفاقية الإنتاج ستكون فرصة لأوكرانيا لسداد مليارات الدولارات للولايات المتحدة من الأسلحة والدعم الذي قدمته لأوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022".

وأشارت إلى أن نشر القوات سيصبح ممكنا في حال التوصل إلى اتفاقيات مع روسيا.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الوثيقة سلمها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف الأربعاء.

وأوضحت أن زيلينسكي رفض التوقيع على الاتفاق، قائلا إنه يحتاج أولا إلى دراسة محتويات الوثيقة والتشاور مع الخبراء.

في الأشهر الأخيرة، أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بإبرام صفقة مع أوكرانيا من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على الوصول إلى معادنها الأرضية النادرة، والتي تستخدم في صنع مجموعة متنوعة من المنتجات التكنولوجية.
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قال ترامب، في وقت سابق، إنه يريد أن تحصل الولايات المتحدة على ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا، وألمح إلى أن كييف "وافقت على ذلك بشكل أساسي".
أكد فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا أن الوصول إلى الموارد المعدنية يجب أن يكون جزءا من اتفاقية الدعم بين الولايات المتحدة وأوروبا. وقال زيلينسكي، إنه رفض طلب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بتوقيع اتفاقية بشأن وصول الولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، لأن الوثيقة التي اقترحتها الولايات المتحدة، حسب قوله، لا تتضمن ضمانات أمنية لكييف.
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