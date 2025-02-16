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https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-سلاح-بريطاني-في-يد-الجيش-الروسي-يفوق-مخزون-بريطانيا-نفسها-1097828789.html
إعلام يكشف عن سلاح بريطاني في يد الجيش الروسي يفوق مخزون بريطانيا نفسها
إعلام يكشف عن سلاح بريطاني في يد الجيش الروسي يفوق مخزون بريطانيا نفسها
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بريطانية نقلا عن مصدر في القوات المسلحة البريطانية، بأن الجيش الروسي أصبح لديه الآن عدد من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "جافلين" يفوق... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T12:39+0000
2025-02-16T12:39+0000
روسيا
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وقال المصدر: "الجيش الروسي ربما يمتلك الآن صواريخ جافلين أكثر من الجيش البريطاني".ووفقا للمصدر، فإن الأسلحة المتروكة لحلف شمال الأطلسي تصل لاحقا إلى أيدي العسكريين الروس.وذكرت صحيفة "الغارديان"، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تجد نفسها في وضع صعب بحلول الصيف إذا انتهت المساعدات الأمريكية.وبحسب قوله، بدأت في سبتمبر/ أيلول 2021، ثم تكررت في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه. وقد تم منح أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات حتى تتمكن، كما ادعى بلينكن، من "امتلاك كل ما تحتاجه للدفاع".مجلة أمريكية تصف مسيرات "لانسيت" الروسية بـ"السلاح المرعب"الدفاع الروسية: تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات روسية
https://sarabic.ae/20250204/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-جديدة-من-بندقية-إيه-كيه-12-المطورة-1097461557.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف عن سلاح بريطاني في يد الجيش الروسي يفوق مخزون بريطانيا نفسها

12:39 GMT 16.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت تقارير بريطانية نقلا عن مصدر في القوات المسلحة البريطانية، بأن الجيش الروسي أصبح لديه الآن عدد من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "جافلين" يفوق ما يملكه الجيش البريطاني، وذلك بفضل تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر: "الجيش الروسي ربما يمتلك الآن صواريخ جافلين أكثر من الجيش البريطاني".

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الأوكراني يلقي مرارًا وتكرارًا في ساحة المعركة بأسلحة الناتو باهظة الثمن، والتي يمكن إعادة استخدامها. وحدة إطلاق صاروخ من طراز "جافلين" تكلف أكثر من مئة ألف دولار أمريكي، كما أكدت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

ووفقا للمصدر، فإن الأسلحة المتروكة لحلف شمال الأطلسي تصل لاحقا إلى أيدي العسكريين الروس.
بندقية إيه كيه-12 المطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
4 فبراير, 12:13 GMT
وذكرت صحيفة "الغارديان"، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تجد نفسها في وضع صعب بحلول الصيف إذا انتهت المساعدات الأمريكية.

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، اعترف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنتوني بلينكن بأن السلطات الأمريكية بدأت بتسليح نظام كييف قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة.

وبحسب قوله، بدأت في سبتمبر/ أيلول 2021، ثم تكررت في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه. وقد تم منح أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات حتى تتمكن، كما ادعى بلينكن، من "امتلاك كل ما تحتاجه للدفاع".
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