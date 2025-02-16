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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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30 د
شؤون عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250216/تصويت-هل-تعتقد-أن-زيارة-الشرع-إلى-عدة-محافظات-سورية-ستسهم-في-تعزيز-السلم-الأهلي؟-1097839689.html
تصويت... هل تعتقد أن زيارة الشرع إلى عدة محافظات سورية ستسهم في تعزيز السلم الأهلي؟
تصويت... هل تعتقد أن زيارة الشرع إلى عدة محافظات سورية ستسهم في تعزيز السلم الأهلي؟
سبوتنيك عربي
زار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عدة محافظات سورية، كان من بينها، اليوم الأحد، محافظة اللاذقية وطرطوس، في أول زيارة له للساحل السوري، منذ... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتعتبر زيارة الشرع، إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس الزيارة الميدانية الثالثة، وذلك بعد زيارة أجراها إلى مدينتي حلب وإدلب شمالي سوريا.وتأتي زيارة الشرع إلى الساحل السوري، في وقت تشهد مناطق الساحل السوري توترات أمنية، منذ رحيل حكومة الأسد، رغم انتشار قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في المنطقة، والتي تؤكد باستمرار أن الانتهاكات تعود لحالات فردية.برأيك، هل تعتقد أن زيارة الشرع إلى عدة محافاظات سورية ستسهم في تعزيز السلم الأهلي؟تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы

تصويت... هل تعتقد أن زيارة الشرع إلى عدة محافظات سورية ستسهم في تعزيز السلم الأهلي؟

16:29 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
زار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عدة محافظات سورية، كان من بينها، اليوم الأحد، محافظة اللاذقية وطرطوس، في أول زيارة له للساحل السوري، منذ توليه الرئاسة.
وتعتبر زيارة الشرع، إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس الزيارة الميدانية الثالثة، وذلك بعد زيارة أجراها إلى مدينتي حلب وإدلب شمالي سوريا.

وكانت زيارة أحمد الشرع، يوم أمس السبت، إلى محافظة حلب هي الأولى منذ توليه الرئاسة في البلاد، حيث ظهر الشرع وهو يوقف موكبه ويخرج من سيارته ليلقي التحية على جمع من الناس، وسط حراسة أمنية شديدة.

وتأتي زيارة الشرع إلى الساحل السوري، في وقت تشهد مناطق الساحل السوري توترات أمنية، منذ رحيل حكومة الأسد، رغم انتشار قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في المنطقة، والتي تؤكد باستمرار أن الانتهاكات تعود لحالات فردية.
برأيك، هل تعتقد أن زيارة الشرع إلى عدة محافاظات سورية ستسهم في تعزيز السلم الأهلي؟
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