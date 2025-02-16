https://sarabic.ae/20250216/على-الجليد-مباراة-كندا-وأمريكا-تتحول-إلى-معركة-حقيقية-داخل-الملعب-فيديو-1097830308.html

على الجليد.. مباراة كندا وأمريكا تتحول إلى معركة حقيقية داخل الملعب.. فيديو

على الجليد.. مباراة كندا وأمريكا تتحول إلى معركة حقيقية داخل الملعب.. فيديو

سبوتنيك عربي

تحولت مباراة بين الولايات المتحدة وكندا إلى حالة من الفوضى، يوم أمس السبت، مع اندلاع ثلاث اشتباكات بين اللاعبين في أول تسع ثواني. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T13:25+0000

2025-02-16T13:25+0000

2025-02-16T13:25+0000

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دخل لاعبو منتخبي الهوكي الوطنيين الكندي والأمريكي في معركة بالأيدي بعد تسع ثوانٍ فقط من بداية مباراتهما خلال بطولة الأمم الأربع لعام 2025.لم يستغرق الأمر سوى ثانيتين حتى بدأ ماثيو تكاتشوك من الفريق الأمريكي وبراندون هاجل من الفريق الكندي في الاشتباك، وخلع الاثنان قفازاتهما بعد لحظات من المواجهة.وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.أقيمت المباراة على خلفية التوترات بين الدولتين المتجاورتين، وتعرض النشيد الوطني الأمريكي الذي سبق المباراة لصيحات استهجان عالية من قبل الجماهير المحلية.وتواجه كندا فنلندا يوم الإثنين في مباراتها الأخيرة بمرحلة المجموعات، بينما تلعب الولايات المتحدة مع السويد."خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديومشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو

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نادي الفيديو, رياضة