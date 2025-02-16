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https://sarabic.ae/20250216/على-الجليد-مباراة-كندا-وأمريكا-تتحول-إلى-معركة-حقيقية-داخل-الملعب-فيديو-1097830308.html
على الجليد.. مباراة كندا وأمريكا تتحول إلى معركة حقيقية داخل الملعب.. فيديو
على الجليد.. مباراة كندا وأمريكا تتحول إلى معركة حقيقية داخل الملعب.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت مباراة بين الولايات المتحدة وكندا إلى حالة من الفوضى، يوم أمس السبت، مع اندلاع ثلاث اشتباكات بين اللاعبين في أول تسع ثواني. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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دخل لاعبو منتخبي الهوكي الوطنيين الكندي والأمريكي في معركة بالأيدي بعد تسع ثوانٍ فقط من بداية مباراتهما خلال بطولة الأمم الأربع لعام 2025.لم يستغرق الأمر سوى ثانيتين حتى بدأ ماثيو تكاتشوك من الفريق الأمريكي وبراندون هاجل من الفريق الكندي في الاشتباك، وخلع الاثنان قفازاتهما بعد لحظات من المواجهة.وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.أقيمت المباراة على خلفية التوترات بين الدولتين المتجاورتين، وتعرض النشيد الوطني الأمريكي الذي سبق المباراة لصيحات استهجان عالية من قبل الجماهير المحلية.وتواجه كندا فنلندا يوم الإثنين في مباراتها الأخيرة بمرحلة المجموعات، بينما تلعب الولايات المتحدة مع السويد."خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديومشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

على الجليد.. مباراة كندا وأمريكا تتحول إلى معركة حقيقية داخل الملعب.. فيديو

13:25 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Aaron Favilaلاعبي هوكي الجليد
لاعبي هوكي الجليد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Aaron Favila
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تحولت مباراة بين الولايات المتحدة وكندا إلى حالة من الفوضى، يوم أمس السبت، مع اندلاع ثلاث اشتباكات بين اللاعبين في أول تسع ثواني.
دخل لاعبو منتخبي الهوكي الوطنيين الكندي والأمريكي في معركة بالأيدي بعد تسع ثوانٍ فقط من بداية مباراتهما خلال بطولة الأمم الأربع لعام 2025.

وتبادل اللاعبون اللكمات في مركز بيل في مونتريال خلال المباراة التي أقيمت ضمن بطولة الأمم الأربع، والتي فازت بها الولايات المتحدة 3-1 بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

لم يستغرق الأمر سوى ثانيتين حتى بدأ ماثيو تكاتشوك من الفريق الأمريكي وبراندون هاجل من الفريق الكندي في الاشتباك، وخلع الاثنان قفازاتهما بعد لحظات من المواجهة.
وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.

ومرت ست ثوان أخرى قبل انطلاق الاشتباك الثالث والأخير، حيث تبادل جي تي ميلر والكندي كولتون بارايكو اللكمات.

وبعد ثانية واحدة، أسقط شقيق تكاتشوك برادي والكندي سام بينيت قفازاتهما في تبادل حاد للضربات.
أسنان ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
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أمس, 17:04 GMT
أقيمت المباراة على خلفية التوترات بين الدولتين المتجاورتين، وتعرض النشيد الوطني الأمريكي الذي سبق المباراة لصيحات استهجان عالية من قبل الجماهير المحلية.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مكانها في نهائي بطولة الأمم الأربع لكرة القدم بفضل هدفين من جيك جينتزل وآخر سجله ديلان لاركين، فيما سجل كونور ماكديفيد هدفا لأصحاب الأرض.

وتواجه كندا فنلندا يوم الإثنين في مباراتها الأخيرة بمرحلة المجموعات، بينما تلعب الولايات المتحدة مع السويد.
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