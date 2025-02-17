https://sarabic.ae/20250217/المذيع-جيريمي-كلاركسون-يقترح-تعيين-بوتين-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-1097846662.html

المذيع جيريمي كلاركسون يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بريطانيا

المذيع جيريمي كلاركسون يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بريطانيا

سبوتنيك عربي

أعرب المذيع البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون، عن تفضيله رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي قائد عالمي آخر على رأس الحكومة البريطانية، بدلًا من رئيس... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T04:55+0000

2025-02-17T04:55+0000

2025-02-17T04:55+0000

بريطانيا

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096159071_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_7570e938ededd013f8b6fba82d10b1d5.jpg

وقال كلاركسون: "أفضّل أي قائد عالمي على ذلك الأحمق الذي في السلطة الآن. ترامب، ميلوني، وحتى (فلاديمير) بوتين، كنت سأرحب بأي منهم بأذرع مفتوحة".وتابع: "في الواقع، أنا معهم في هذه النقطة. أنا أيضًا لن أفعل ذلك".وكان كلاركسون، قد انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بشكل منتظم في السابق، واصفًا إياه بـ"كابوس المزارعين"، بسبب سياسات الحكومة المثيرة للجدل بشأن ضريبة الميراث.كما سخر علنا من ستارمر، لقيامه برحلة جوية بلغت نحو 4 آلاف كيلومتر للمشاركة في قمة تغير المناخ، معتبرًا أن "هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحفاظ على البيئة".صحيفة روسية: المحادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق الثلاثاء في الرياضمستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة

https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم, روسيا