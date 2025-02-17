https://sarabic.ae/20250217/المذيع-جيريمي-كلاركسون-يقترح-تعيين-بوتين-رئيسا-لوزراء-بريطانيا-1097846662.html
المذيع جيريمي كلاركسون يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بريطانيا
المذيع جيريمي كلاركسون يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بريطانيا
سبوتنيك عربي
أعرب المذيع البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون، عن تفضيله رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي قائد عالمي آخر على رأس الحكومة البريطانية، بدلًا من رئيس... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T04:55+0000
2025-02-17T04:55+0000
2025-02-17T04:55+0000
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وقال كلاركسون: "أفضّل أي قائد عالمي على ذلك الأحمق الذي في السلطة الآن. ترامب، ميلوني، وحتى (فلاديمير) بوتين، كنت سأرحب بأي منهم بأذرع مفتوحة".وتابع: "في الواقع، أنا معهم في هذه النقطة. أنا أيضًا لن أفعل ذلك".وكان كلاركسون، قد انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بشكل منتظم في السابق، واصفًا إياه بـ"كابوس المزارعين"، بسبب سياسات الحكومة المثيرة للجدل بشأن ضريبة الميراث.كما سخر علنا من ستارمر، لقيامه برحلة جوية بلغت نحو 4 آلاف كيلومتر للمشاركة في قمة تغير المناخ، معتبرًا أن "هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحفاظ على البيئة".صحيفة روسية: المحادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق الثلاثاء في الرياضمستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html
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بريطانيا, العالم, روسيا
المذيع جيريمي كلاركسون يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بريطانيا
أعرب المذيع البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون، عن تفضيله رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي قائد عالمي آخر على رأس الحكومة البريطانية، بدلًا من رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر.
وقال كلاركسون: "أفضّل أي قائد عالمي على ذلك الأحمق الذي في السلطة الآن. ترامب، ميلوني، وحتى (فلاديمير) بوتين، كنت سأرحب بأي منهم بأذرع مفتوحة".
وكتب كلاركسون، في صحيفة "ذا صنداي تايمز": "وجد استطلاع رأي واسع النطاق أن أكثر من نصف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا في البلاد، ليسوا فخورين بشكل خاص بكونهم بريطانيين، وأن 41% منهم لن يقاتلوا لحماية أسلوب حياتنا".
وتابع: "في الواقع، أنا معهم في هذه النقطة. أنا أيضًا لن أفعل ذلك".
وكان كلاركسون، قد انتقد رئيس الوزراء البريطاني، بشكل منتظم في السابق، واصفًا إياه بـ"كابوس المزارعين"، بسبب سياسات الحكومة المثيرة للجدل بشأن ضريبة الميراث.
كما سخر علنا من ستارمر، لقيامه برحلة جوية بلغت نحو 4 آلاف كيلومتر للمشاركة في قمة تغير المناخ، معتبرًا أن "هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحفاظ على البيئة".