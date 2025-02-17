https://sarabic.ae/20250217/سكان-نيوزيلندا-الأصليون-يحتجون-ضد-مسيرة-لـمجتمع-الميم-بأداء-رقصة-الهاكا-التقليدية-فيديو-1097869938.html
سكان نيوزيلندا الأصليون يحتجون ضد مسيرة لـ"مجتمع الميم" بأداء رقصة الهاكا التقليدية... فيديو
سكان نيوزيلندا الأصليون يحتجون ضد مسيرة لـ"مجتمع الميم" بأداء رقصة الهاكا التقليدية... فيديو
سبوتنيك عربي
شعب (الماوي) وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، يرفضون هذه الممارسات، ورغم ذلك أتت الشرطة لحماية الشواذ ووضعت الحواجز لإبعاد أصحاب الأرض. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T12:45+0000
2025-02-17T12:45+0000
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واندلعت اشتباكات بين السكان الأصليين والشرطة بعد احتجاجهم على المسيرة، وقام السكان بأداء رقصة الهاكا، تعبيرا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات.وكتب ريان تاماكي، زعيم ديني أصولي مسيحي وسياسي من نيوزيلندا، زعيم كنيسة القدر على منصة "إكس": "سئم رجال حركة مان آب! لقد سئمت كنيسة ديستني. لقد استمرت الفجور في مسيرة قوس قزح لفترة طويلة! لقد اجتاح أوكلاند منذ فترة طويلة هذه الأجندة الواعية لقوس قزح".وفي إشارة إلى شعار دونالد ترامب "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، أضاف: "دعونا نجعل نيوزيلندا عظيمة مرة أخرى!".وأضاف البيان: "بينما كان اليوم بمثابة تذكير مؤلم بالإيديولوجيات المستوردة والعنف الذي تجلبه، فإننا لا نزال واثقين من قدرة مجتمعنا على الصمود"."خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديومشهد مرعب لانفجار هاتف في جيب امرأة برازيلية... فيديو
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نادي الفيديو, العالم
سكان نيوزيلندا الأصليون يحتجون ضد مسيرة لـ"مجتمع الميم" بأداء رقصة الهاكا التقليدية... فيديو
شعب (الماوي) وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، يرفضون هذه الممارسات، ورغم ذلك أتت الشرطة لحماية الشواذ ووضعت الحواجز لإبعاد أصحاب الأرض.
واندلعت اشتباكات بين السكان الأصليين والشرطة بعد احتجاجهم على المسيرة، وقام السكان بأداء رقصة الهاكا، تعبيرا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات.
وأقام السكان العرض في وسط أوكلاند، يوم السبت، مرتدين قمصانًا تحمل عبارة"Man Up" كن رجلاً.
وكتب ريان تاماكي، زعيم ديني أصولي مسيحي وسياسي من نيوزيلندا، زعيم كنيسة القدر على منصة "إكس": "سئم رجال حركة مان آب! لقد سئمت كنيسة ديستني. لقد استمرت الفجور في مسيرة قوس قزح لفترة طويلة! لقد اجتاح أوكلاند منذ فترة طويلة هذه الأجندة الواعية لقوس قزح".
وفي إشارة إلى شعار دونالد ترامب "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، أضاف: "دعونا نجعل نيوزيلندا عظيمة مرة أخرى!".
ووصفت منظمة "رينبو برايد أوكلاند" المنظمة للمسيرة الحادث بأنه "مؤلم للغاية"، لكنها أصرت على أن دعمها ظل "صامدا في مواجهة الكراهية والعنف".
وأضاف البيان: "بينما كان اليوم بمثابة تذكير مؤلم بالإيديولوجيات المستوردة والعنف الذي تجلبه، فإننا لا نزال واثقين من قدرة مجتمعنا على الصمود".