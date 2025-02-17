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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/شولتس-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1097891965.html
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يواصل دعم أوكرانيا، مؤكدا أنه يمكن لكييف الاعتماد على أوروبا في ذلك. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T20:20+0000
2025-02-17T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شولتس عقب قمة باريس الاستثنائية تعليقا على المفاوضات في إطار القمة الطارئة في باريس، إن القمة في باريس هي "تبادل ضروري وصحيح وغير رسمي لوجهات النظر في وضع صعب تعيشه أوروبا".وحول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، قال شولتس: "نرحب بالمفاوضات بشأن تسوية سلمية، ولكن بالنسبة لنا، ومن الواضح أن هذا لا ينبغي أن يكون سلاما مفروضا، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تقبل ما يقدم لها ببساطة".وفي وقت سابق، أكد زعماء المؤسسات الأوروبية في بروكسل أنهم يصرون على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي من دونها "لن ينجح اتفاق السلام"، على حد زعمهم.وهبطت الطائرة الحكومية الروسية في مطار العاصمة الرياض، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية، يوم غد الثلاثاء.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250217/لافروف-وأوشاكوف-يصلان-إلى-السعودية-1097890014.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا

20:20 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يواصل دعم أوكرانيا، مؤكدا أنه يمكن لكييف الاعتماد على أوروبا في ذلك.
وقال شولتس عقب قمة باريس الاستثنائية تعليقا على المفاوضات في إطار القمة الطارئة في باريس، إن القمة في باريس هي "تبادل ضروري وصحيح وغير رسمي لوجهات النظر في وضع صعب تعيشه أوروبا".

وأضاف شولتس: "الأمر الواضح لنا تماما هو أنه يتعين علينا مواصلة دعم أوكرانيا، وأوكرانيا يجب عليها ويمكنها أن تعتمد علينا في هذا الأمر".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، قال شولتس: "نرحب بالمفاوضات بشأن تسوية سلمية، ولكن بالنسبة لنا، ومن الواضح أن هذا لا ينبغي أن يكون سلاما مفروضا، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تقبل ما يقدم لها ببساطة".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يصلان إلى المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
19:13 GMT
وفي وقت سابق، أكد زعماء المؤسسات الأوروبية في بروكسل أنهم يصرون على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي من دونها "لن ينجح اتفاق السلام"، على حد زعمهم.

بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، عن دعمه لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا، ناصحًا الأوروبيين "بالتوقف عن الشكوى" من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات ملموسة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وهبطت الطائرة الحكومية الروسية في مطار العاصمة الرياض، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية، يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانية
إعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا
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