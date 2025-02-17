https://sarabic.ae/20250217/شولتس-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1097891965.html
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يواصل دعم أوكرانيا، مؤكدا أنه يمكن لكييف الاعتماد على أوروبا في ذلك. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T20:20+0000
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وقال شولتس عقب قمة باريس الاستثنائية تعليقا على المفاوضات في إطار القمة الطارئة في باريس، إن القمة في باريس هي "تبادل ضروري وصحيح وغير رسمي لوجهات النظر في وضع صعب تعيشه أوروبا".وحول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، قال شولتس: "نرحب بالمفاوضات بشأن تسوية سلمية، ولكن بالنسبة لنا، ومن الواضح أن هذا لا ينبغي أن يكون سلاما مفروضا، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تقبل ما يقدم لها ببساطة".وفي وقت سابق، أكد زعماء المؤسسات الأوروبية في بروكسل أنهم يصرون على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي من دونها "لن ينجح اتفاق السلام"، على حد زعمهم.وهبطت الطائرة الحكومية الروسية في مطار العاصمة الرياض، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية، يوم غد الثلاثاء.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يواصل دعم أوكرانيا، مؤكدا أنه يمكن لكييف الاعتماد على أوروبا في ذلك.
وقال شولتس عقب قمة باريس الاستثنائية تعليقا على المفاوضات في إطار القمة الطارئة في باريس، إن القمة في باريس هي "تبادل ضروري وصحيح وغير رسمي لوجهات النظر في وضع صعب تعيشه أوروبا".
وأضاف شولتس: "الأمر الواضح لنا تماما هو أنه يتعين علينا مواصلة دعم أوكرانيا، وأوكرانيا يجب عليها ويمكنها أن تعتمد علينا في هذا الأمر".
وحول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، قال شولتس: "نرحب بالمفاوضات بشأن تسوية سلمية، ولكن بالنسبة لنا، ومن الواضح أن هذا لا ينبغي أن يكون سلاما مفروضا، ولا ينبغي لأوكرانيا أن تقبل ما يقدم لها ببساطة".
وفي وقت سابق، أكد زعماء المؤسسات الأوروبية في بروكسل أنهم يصرون على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي من دونها "لن ينجح اتفاق السلام"، على حد زعمهم.
بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، عن دعمه لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا، ناصحًا الأوروبيين "بالتوقف عن الشكوى" من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات ملموسة للتوصل إلى تسوية سلمية.
وهبطت الطائرة الحكومية الروسية في مطار العاصمة الرياض، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية، يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.