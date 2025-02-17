https://sarabic.ae/20250217/فرنسا-تدرس-حظر-ارتداء-الحجاب-في-الأحداث-الرياضية-1097877074.html
فرنسا تدرس حظر ارتداء الحجاب في الأحداث الرياضية
فرنسا تدرس حظر ارتداء الحجاب في الأحداث الرياضية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم غد الثلاثاء، في مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب والبرقع وغيرهما من الرموز الدينية في... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T14:39+0000
2025-02-17T14:39+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من المقرر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 18 فبراير/شباط، حيث سينظر مجلس الشيوخ في اقتراح لحظر ارتداء الرموز الدينية في الأحداث الرياضية".وتحظر المادة الثانية استخدام المرافق الرياضية لأغراض دينية مثل الصلاة، كما ستمنع المادة الثالثة ارتداء الملابس الدينية في حمامات السباحة وغيرها من أماكن الاستحمام العامة.وبحلول عام 2023، تم حظر ارتداء العباءات والقمصان (ملابس طويلة فضفاضة) في المدارس الفرنسية، في فرنسا.من الحجاب للعباءة.. رحلة فرنسا مع حظر الرموز الإسلامية
https://sarabic.ae/20250123/مسؤول-إيراني-يطالب-باعتقال-جواد-ظريف-بسبب-تصريحاته-عن-حرية-الحجاب-1097092353.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
فرنسا تدرس حظر ارتداء الحجاب في الأحداث الرياضية
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم غد الثلاثاء، في مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب والبرقع وغيرهما من الرموز الدينية في الأحداث الرياضية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من المقرر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 18 فبراير/شباط، حيث سينظر مجلس الشيوخ في اقتراح لحظر ارتداء الرموز الدينية في الأحداث الرياضية".
وبحسب تلك الوسائل، فإن المادة الأولى من مشروع القانون تتعلق بحظر الرموز الدينية المرئية في جميع الأحداث الرياضية، وأوضحت لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر إلا على المسابقات الإقليمية والوطنية، وسوف ينطبق هذا الحظر ليس فقط على "الرموز"، بل أيضاً على الملابس ذات الطابع الديني أو "السياسي".
وتحظر المادة الثانية استخدام المرافق الرياضية لأغراض دينية مثل الصلاة، كما ستمنع المادة الثالثة ارتداء الملابس الدينية في حمامات السباحة وغيرها من أماكن الاستحمام العامة.
وبحلول عام 2023، تم حظر ارتداء العباءات والقمصان (ملابس طويلة فضفاضة) في المدارس الفرنسية، في فرنسا.