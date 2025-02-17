https://sarabic.ae/20250217/لافروف-لا-أعرف-ماذا-ينبغي-لأوروبا-أن-تفعل-على-طاولة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1097861941.html

لافروف: لا أعرف ماذا ينبغي لأوروبا أن تفعل على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

لافروف: لا أعرف ماذا ينبغي لأوروبا أن تفعل على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما ستفعله أوروبا على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، لأن فلسفتها بشأن الصراع "لم تتغير في أي مكان". 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T11:05+0000

2025-02-17T11:05+0000

2025-02-17T11:05+0000

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش: "الأوروبيون لم يفقدوا فلسفتهم. ولا أدري ماذا ينبغي لهم أن يفعلوه على طاولة المفاوضات".وأوضح أن أن أوروبا كانت لديها بالفعل فرصة للمشاركة في عملية التفاوض. وقال: "لقد تحققت رغبتهم بالفعل عدة مرات"، في إشارة إلى اتفاق عام 2014 "بشأن تسوية الأزمة السياسية في أوكرانيا“ وكذلك اتفاقات مينسك.وتابع: "كانوا بحاجة إلى الوقت لتسليح أوكرانيا. كانت هذه فرصتهم".وأشار لافروف الانتباه إلى كلام الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي أكد على ضرورة إجراء مفاوضات لإعادة تسليح أوكرانيا.وأكد أن الوفد الروسي في المحادثات في الرياض، يوم الثلاثاء، سيستمع إلى محاوريه الأمريكيين "وبالطبع سنكون مستعدين للرد".أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع مع ممثلين أمريكيين في 18 فبراير/شباط.وأكد أنه لا حديث عن إمكانية تقديم تنازلات إقليمية لأوكرانيا في عملية التسوية.وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح من سيمثل الولايات المتحدة على المسار الأوكراني من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الكرملين يعلن توجه وفد روسي إلى الرياض للقاء مسؤولين أمريكيينإعلام أمريكي: السعودية ستكون وسيطا في مفاوضات حل الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20250217/لافروف-يعلق-على-تصريحات-قادة-الاتحاد-الأوروبي-في-مؤتمر-ميونيخ--1097856731.html

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