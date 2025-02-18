الجيش الروسي يحرر بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:36 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".
وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع البيان: "قامت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، وسيطرت على ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع".
وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 175عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 144 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 صاروخا من طراز "هيمارس" و73 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.