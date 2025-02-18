https://sarabic.ae/20250218/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-يامبولوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097907021.html

الجيش الروسي يحرر بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T09:36+0000

2025-02-18T09:36+0000

2025-02-18T09:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة".وتابع البيان: "قامت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، وسيطرت على ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 144 منطقة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 صاروخا من طراز "هيمارس" و73 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html

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