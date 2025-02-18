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انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
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https://sarabic.ae/20250218/الكرملين-روسيا-مستعدة-لمساعدة-إيران-في-حل-قضايا-البرنامج-النووي-1097904334.html
الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل قضايا البرنامج النووي
الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل قضايا البرنامج النووي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران في حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T09:04+0000
2025-02-18T09:04+0000
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وقال بيسكوف: "موسكو تعتبر العلاقات الجيدة والشراكة مع إيران مهمة وتعتزم تطوير هذه العلاقات بشكل شامل، وعلى وجه الخصوص (مستعدة لتقديم ) المساعدة في حل قضايا حاسمة مثل البرنامج النووي".يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وفي 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد اتهم إيران بأنها "المصدر الرئيسي الوحيد لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر وعدم السماح لها بأن تمتلك سلاحا نوويا.وقال روبيو، في تصرحات له من إسرائيل، إن الرئيس دونالد ترامب أكد حرصه على الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عبر التفاوض، محذرا من أنه إذا حازت على سلاح نووي، فستكون بالتالي محصنة من الضغط، وهذا الأمر لن تسمح به أمريكا.إيران تعلق لأول مرة على قرار ترامب "غير المسبوق"ترامب "يغازل" إيران في دعوة إلى التعاون من أجل اتفاق نووي تاريخي
https://sarabic.ae/20250215/6-قنابل-نووية-تصريحات-مفاجئة-بشأن-قدرات-إيران-المدمرة-1097796504.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

الكرملين: روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل قضايا البرنامج النووي

09:04 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران في حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال بيسكوف: "موسكو تعتبر العلاقات الجيدة والشراكة مع إيران مهمة وتعتزم تطوير هذه العلاقات بشكل شامل، وعلى وجه الخصوص (مستعدة لتقديم ) المساعدة في حل قضايا حاسمة مثل البرنامج النووي".

وقال لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "نحن مقتنعون بأنه مع الإرادة السياسية لجميع الأطراف المعنية، يمكن وينبغي حل قضية البرنامج النووي الإيراني دبلوماسيا".

يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، اتبع سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.

وفي 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد اتهم إيران بأنها "المصدر الرئيسي الوحيد لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر وعدم السماح لها بأن تمتلك سلاحا نوويا.
وقال روبيو، في تصرحات له من إسرائيل، إن الرئيس دونالد ترامب أكد حرصه على الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عبر التفاوض، محذرا من أنه إذا حازت على سلاح نووي، فستكون بالتالي محصنة من الضغط، وهذا الأمر لن تسمح به أمريكا.
إيران تعلق لأول مرة على قرار ترامب "غير المسبوق"
ترامب "يغازل" إيران في دعوة إلى التعاون من أجل اتفاق نووي تاريخي
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