https://sarabic.ae/20250218/برلماني-أوروبي-الاتحاد-الأوروبي-فقد-دوره-كطرف-في-السلام-بسبب-تورطه-بالصراع-الأوكراني-1097931144.html
برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني
برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، أن الاتحاد الأوروبي فقد دوره ومصداقيته كمفاوض في السلام بسبب تورطه الكبير في الصراع الأوكراني. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T16:18+0000
2025-02-18T16:18+0000
2025-02-18T16:18+0000
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وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات التي جرت في الرياض تثبت أنه عندما يتورط بعض المحاورين الطبيعيين، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، في الصراع بشكل كبير، فإنهم ليسوا مفاوضين موثوقين من أجل السلام".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني
صرّح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، أن الاتحاد الأوروبي فقد دوره ومصداقيته كمفاوض في السلام بسبب تورطه الكبير في الصراع الأوكراني.
وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات التي جرت في الرياض تثبت أنه عندما يتورط بعض المحاورين الطبيعيين، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، في الصراع بشكل كبير، فإنهم ليسوا مفاوضين موثوقين من أجل السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.