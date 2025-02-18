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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250218/برلماني-أوروبي-الاتحاد-الأوروبي-فقد-دوره-كطرف-في-السلام-بسبب-تورطه-بالصراع-الأوكراني-1097931144.html
برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني
برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، أن الاتحاد الأوروبي فقد دوره ومصداقيته كمفاوض في السلام بسبب تورطه الكبير في الصراع الأوكراني. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T16:18+0000
2025-02-18T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات التي جرت في الرياض تثبت أنه عندما يتورط بعض المحاورين الطبيعيين، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، في الصراع بشكل كبير، فإنهم ليسوا مفاوضين موثوقين من أجل السلام".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

برلماني أوروبي: الاتحاد الأوروبي فقد دوره كطرف في السلام بسبب تورطه بالصراع الأوكراني

16:18 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورمتطوعو مفرزة "ستالينغراد" في مامايف كورغان في فولغوغراد قبل إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
متطوعو مفرزة ستالينغراد في مامايف كورغان في فولغوغراد قبل إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Kirill Braga
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تابعنا عبر
صرّح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، أن الاتحاد الأوروبي فقد دوره ومصداقيته كمفاوض في السلام بسبب تورطه الكبير في الصراع الأوكراني.
وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات التي جرت في الرياض تثبت أنه عندما يتورط بعض المحاورين الطبيعيين، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، في الصراع بشكل كبير، فإنهم ليسوا مفاوضين موثوقين من أجل السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
13:45 GMT
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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