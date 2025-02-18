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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
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https://sarabic.ae/20250218/حماس-تعلن--تسليم-10-أسرى-إسرائيلين-1097923369.html
"حماس" تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيليين
"حماس" تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيليين
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 10 أسرى إسرائيليين، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:27+0000
2025-02-18T13:42+0000
حركة حماس
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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وقال الحية: "قررنا تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس"، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس".وأضاف أن "العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدا جاهزية الحركة للانخراط الفوري بتطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال".وأوضح رئيس الحركة في قطاع غزة أن "حماس أثبتت مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية وحكومة نتنياهو تقابل هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب".وكان مصدر مصري مطلع، أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة، مؤكدا نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين يوم السبت القادم وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلنت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة من معبر رفح البري".إعلام مصري: بدء دخول معدات إعمار إلى قطاع غزة... فيديوإعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياءسموتريتش لنتنياهو: يجب استئناف القتال واحتلال 10% من غزة وفرض سيادتنا
https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html
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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

"حماس" تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيليين

13:27 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 18.02.2025)
© AP Photo / Jehad Alshrafi"حماس" تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 10 أسرى إسرائيليين، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الحية: "قررنا تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس"، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس".

وتابع: "والإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: "هشام السيد" و"أڤيرا منغستو"، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".

وأضاف أن "العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدا جاهزية الحركة للانخراط الفوري بتطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال".

وتابع: "نؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا".

وأوضح رئيس الحركة في قطاع غزة أن "حماس أثبتت مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية وحكومة نتنياهو تقابل هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
أمس, 11:17 GMT
وكان مصدر مصري مطلع، أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة، مؤكدا نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين يوم السبت القادم وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلنت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة من معبر رفح البري".
إعلام مصري: بدء دخول معدات إعمار إلى قطاع غزة... فيديو
إعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء
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