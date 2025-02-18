https://sarabic.ae/20250218/حماس-تعلن--تسليم-10-أسرى-إسرائيلين-1097923369.html

"حماس" تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيليين

"حماس" تعلن تسليم 10 أسرى إسرائيليين

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 10 أسرى إسرائيليين، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T13:27+0000

2025-02-18T13:27+0000

2025-02-18T13:42+0000

حركة حماس

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

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وقال الحية: "قررنا تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس"، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس".وأضاف أن "العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدا جاهزية الحركة للانخراط الفوري بتطبيق بنود المرحلة الثانية وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال".وأوضح رئيس الحركة في قطاع غزة أن "حماس أثبتت مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية وحكومة نتنياهو تقابل هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب".وكان مصدر مصري مطلع، أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة، مؤكدا نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسري الفلسطينيين يوم السبت القادم وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلنت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة من معبر رفح البري".إعلام مصري: بدء دخول معدات إعمار إلى قطاع غزة... فيديوإعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياءسموتريتش لنتنياهو: يجب استئناف القتال واحتلال 10% من غزة وفرض سيادتنا

https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html

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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم