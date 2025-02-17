https://sarabic.ae/20250217/إعلام-إسرائيلي-مفاوضات-مكثفة-بهدف-استلام-4-جثث-وإطلاق-سراح-6-آخرين-أحياء-1097891630.html
إعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء
إعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، "تنفيذ الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت المقبل". 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T19:44+0000
2025-02-17T19:44+0000
2025-02-17T20:49+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097803183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_738ecc99b0718452e11f83ac65bb3490.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة الخميس المقبل وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل".وأضافت أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تعلن حماس صباح الخميس أسماء المحتجزين الذين ستتسلم إسرائيل جثثهم".وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيطالب في اجتماع الكابينت بالتصويت لاعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.وقال سموتريتش، إنه سيقترح، خلال الجلسة، مطالبة "حماس" بالإفراج عن جميع المختطفين وإلا فاحتلال سريع وتهجير وضم، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استئناف القتال فورا واحتلال 10% من غزة وفرض السيادة الإسرائيلية.وأضاف أن "إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق إما أن تستسلم "حماس" أو أن تستسلم دولتنا"، متابعا: "بعد عودة الجيش للقتال سيكون بإمكان سكان غزة الخروج من القطاع باتجاه واحد فقط دون أن يتمكنوا من العودة".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا اليوم، أنه "كما وعدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية".وأضاف نتنياهو أنه "ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنشاء غزة مختلفة" - في إشارة إلى خطة لتهجير سكان القطاع، بينما تتولى أمريكا ملكية المنطقة، وتعيد بناءها لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعد هذا هو النفي الثاني، اليوم الاثنين، لتقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفيد بأن حركة حماس الفلسطينية وافقت على التنازل عن السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، كجزء من محادثات لإنهاء الحرب بشكل دائم.وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد اتفقا خلال لقائهما في القاهرة، أمس الأحد، على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكد ولي عهد الأردني دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على دعم الأردن للقمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي.من جانبه، حذر الرئيس السيسي وولي عهد الأردني، من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن "إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقرر-إنشاء-إدارة-خاصة-لبحث-هجرة-سكان-قطاع-غزة-طوعا-1097890475.html
https://sarabic.ae/20250217/نتنياهو-إسرائيل-ملتزمة-بخطة-ترامب-لبناء-غزة-أخرى-1097870224.html
https://sarabic.ae/20250216/مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-أكثر-تعقيدا-1097839088.html
https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097803183_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f6b68d8e3dbdef9fc88b40ab8f7e5290.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إسرائيلي: مفاوضات مكثفة بهدف استلام 4 جثث وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء
19:44 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 20:49 GMT 17.02.2025)
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، "تنفيذ الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت المقبل".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة الخميس المقبل وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل".
وأضافت أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تعلن حماس صباح الخميس أسماء المحتجزين الذين ستتسلم إسرائيل جثثهم".
وكشف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيطالب في اجتماع الكابينت بالتصويت لاعتماد خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال سموتريتش، إنه سيقترح، خلال الجلسة
، مطالبة "حماس" بالإفراج عن جميع المختطفين وإلا فاحتلال سريع وتهجير وضم، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استئناف القتال فورا واحتلال 10% من غزة وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضاف أن "إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق إما أن تستسلم "حماس" أو أن تستسلم دولتنا"، متابعا: "بعد عودة الجيش للقتال سيكون بإمكان سكان غزة الخروج من القطاع باتجاه واحد فقط دون أن يتمكنوا من العودة".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا اليوم، أنه "كما وعدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حركة حماس
ولا السلطة الفلسطينية".
وأضاف نتنياهو أنه "ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنشاء غزة مختلفة" - في إشارة إلى خطة لتهجير سكان القطاع، بينما تتولى أمريكا ملكية المنطقة، وتعيد بناءها لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ويعد هذا هو النفي الثاني، اليوم الاثنين، لتقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفيد بأن حركة حماس الفلسطينية وافقت على التنازل عن السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، كجزء من محادثات لإنهاء الحرب بشكل دائم.
وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة"
لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد اتفقا خلال لقائهما في القاهرة، أمس الأحد، على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكد ولي عهد الأردني دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على دعم الأردن للقمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية، وضرورة خروجها بإجماع عربي.
من جانبه، حذر الرئيس السيسي وولي عهد الأردني، من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن "إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".