https://sarabic.ae/20250218/خبير-تركي-أوكرانيا-يجب-أن-تدرك-أن-الثقة-بالغرب-لم-تعد-ممكنة-1097937030.html
خبير تركي: أوكرانيا يجب أن تدرك أن الثقة بالغرب لم تعد ممكنة
خبير تركي: أوكرانيا يجب أن تدرك أن الثقة بالغرب لم تعد ممكنة
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير التركي في الشؤون الخارجية، الدكتور ليفينت إرسين أورالي، أن أوكرانيا باتت أداة في "خداع غربي واسع النطاق"، وعليها أن تدرك أن الاعتماد على الغرب لم... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T23:27+0000
2025-02-18T23:27+0000
2025-02-18T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي تصريحاته، قال أورالي إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى إلى دفع عملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع أو حتى أيام، مع تقدم تدريجي نحو تحقيق السلام.وأكد أن هناك أساسًا سياسيًا للمفاوضات مع روسيا، لكن الجدل لا يزال قائمًا بشأن الإطار القانوني لأي اتفاق مستقبلي.وأضاف أن الصراع، الذي دخل عامه الثالث، كشف عن ضعف قدرة أوكرانيا على الاستمرار، في حين تحقق روسيا أهدافها بشكل تدريجي.وتوقع أورالي أن يشهد الوضع في أوكرانيا تغييرات سياسية ودستورية كبرى مع نهاية الحرب، مؤكدًا أن تغيير القيادة وصياغة دستور جديد أصبحا أمرًا لا مفر منه.وشدد على أن أوكرانيا لم تعد تمتلك القوة لمقاومة روسيا، وأن محاولات استمرار الحرب بالاعتماد على السلاح الغربي "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار".وأوضح الخبير التركي أن الغرب خدع أوكرانيا فيما يتعلق بانضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن كييف كانت ضحية "وعود زائفة"، وأن الشعب الأوكراني يجب أن يطالب قيادته بالتحرك سريعًا نحو مفاوضات وقف إطلاق النار.وختم أورالي تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الأوكرانية القادمة يجب أن تستوعب الدرس، وأن تعيد النظر في اعتمادها الكامل على الغرب، الذي أثبت أنه "غير جدير بالثقة".
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
خبير تركي: أوكرانيا يجب أن تدرك أن الثقة بالغرب لم تعد ممكنة
صرّح الخبير التركي في الشؤون الخارجية، الدكتور ليفينت إرسين أورالي، أن أوكرانيا باتت أداة في "خداع غربي واسع النطاق"، وعليها أن تدرك أن الاعتماد على الغرب لم يعد خيارًا واقعيًا.
وفي تصريحاته، قال أورالي إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى إلى دفع عملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع أو حتى أيام، مع تقدم تدريجي نحو تحقيق السلام.
وأكد أن هناك أساسًا سياسيًا للمفاوضات مع روسيا، لكن الجدل لا يزال قائمًا بشأن الإطار القانوني لأي اتفاق مستقبلي.
وأشار الخبير التركي إلى أن الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من الغرب "مصطنع"، مؤكدًا أن كييف وقعت في "فخ استراتيجي" حيث أُجبرت على خوض الحرب بينما تُركت لمواجهة العواقب وحدها.
وأضاف أن الصراع، الذي دخل عامه الثالث، كشف عن ضعف قدرة أوكرانيا على الاستمرار، في حين تحقق روسيا أهدافها بشكل تدريجي.
وتوقع أورالي أن يشهد الوضع في أوكرانيا تغييرات سياسية ودستورية كبرى مع نهاية الحرب، مؤكدًا أن تغيير القيادة وصياغة دستور جديد أصبحا أمرًا لا مفر منه.
وشدد على أن أوكرانيا لم تعد تمتلك القوة لمقاومة روسيا، وأن محاولات استمرار الحرب بالاعتماد على السلاح الغربي "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار".
وأوضح الخبير التركي أن الغرب خدع أوكرانيا فيما يتعلق بانضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن كييف كانت ضحية "وعود زائفة"، وأن الشعب الأوكراني يجب أن يطالب قيادته بالتحرك سريعًا نحو مفاوضات وقف إطلاق النار.
وختم أورالي تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الأوكرانية القادمة يجب أن تستوعب الدرس، وأن تعيد النظر في اعتمادها الكامل على الغرب، الذي أثبت أنه "غير جدير بالثقة".